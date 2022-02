- Kochani kończy się stary rok, nie mogę powiedzieć, że był to rok udany z przyczyn osobistych, rodzinnych. Nie mogę powiedzieć że był to rok stracony w plany zawodowe, które ukończyłem i efekty będą widoczne w Nowym Roku. Nie mogę powiedzieć, rok 2021 dał mi siłę, by cieszyć się życiem szczęściem, zdrowiem i miłością. Tego też Wam życzę, cieszcie się życiem, szczęściem, które zbieracie w danej chwili, miłością, którą dostajecie od rodziny i najbliższych. Zawsze powtarzam, zdrowia, miłości i szczęścia reszta to gadżety. Wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku dla Was. Do zobaczenia