Małgorzata Rozenek-Majdan jest piękną kobietą, która mimo urodzenia trójki dzieci, może poszczycić się piękną sylwetką, a mijające lata nie szkodzą jej wyglądowi.

Gwiazda nie ukrywa, że bardzo dba o siebie, zwłaszcza po urodzeniu najmłodszego syna, Henia, włożyła sporo pracy, by odzyskać pociążową sylwetkę.



Udało się i Małgorzata Rozenek-Majdan wygląda fenomenalnie. Obecnie wraz z całą rodziną przebywa na wakacjach, gdzie publikuje sporo zdjęć.



To właśnie tam internauci doszukali się nieprawidłowości w fotografiach.



"Ojej twoje dłonie, ręce, ale co do stroju jest mega fajny!", "Twarz można zrobić, ale dekolt i szyja pokazują wiek...", "Inny kolor opalenizny na brzuchu... nieudany retusz?" - pisali internauci.



Gwiazda jednak nie miała zamiaru odpowiadać na te zaczepki, bo pojawiały się już one niejednokrotnie na jej profilu. Nawet jeżeli gwiazda pokusiła się o drobne poprawki, to wciąż potrafi zachwycać!

