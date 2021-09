Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki. Co nie spodobało się internautom?

Małgorzata Rozenek-Majdan na Stadionie Narodowym

Polskiej reprezentacji na Stadionie Narodowym kibicowała nie tylko Małgorzata Rozenek-Majdan. Instagramowe profile gwiazd zalały relacje z tego wieczoru.



Na meczu Polska-Anglia pojawiła się m.in. Anna Lewandowska, Marina Łuczenko-Szczęsna, Patricia Kazadi i Karolina Pisarek, która właśnie wróciła z rajskich wakacji na Malediwach.



W mediach społecznościowych nie mogło zabraknąć relacji z tego wydarzenia. Emocje, które towarzyszyły m.in. żonom piłkarzy dokładnie widać na udostępnionych w sieci nagraniach. Nie zabrakło też wspólnych zdjęć.



Zdjęciem z trybun pochwaliła się także Małgorzata Rozenek-Majdan. Post nie spodobał się jednak jej fanom. Skrytykowali ją nie tylko za brak maseczki, ale także stylizację.



Małgorzata Rozenek-Majdan skrytykowana w mediach społecznościowych

Małgorzata Rozenek-Majdan dzieli się z fanami swoją codziennością. Nic więc dziwnego, że postanowiła pochwalić, że także kibicuje polskiej reprezentacji. Publikując post, raczej nie spodziewała się takiej fali krytyki.



Celebrytka na Stadionie Narodowym pojawiła się w sukience w paski, na którą założyła oversizową marynarkę. Gwiazda dobrała do tego beżowe buty na grubej podeszwie. Post wielu osobom się nie spodobał. Nie szczędzili więc niemiłych słów.



Małgorzacie Rozenek-Majdan przede wszystkim zarzucono lansowanie się na Stadionie Narodowym, a nie wspieranie biało-czerwonych. Ponadto fanom celebrytki zdecydowanie nie spodobała się stylizacja. Stwierdzono, że marynarka jest zdecydowanie za duża, a buty porównano do kaloszy, które nie pasują do całości.



Małgosiu bardzo Ciebie lubię i szanuję ale ta marynarka jest bardzo za duża do Twojej sylwetki no i te buty....nogi jak patyczki. Szkoda bo piękna kobieta a czasami szpecisz się ubiorem.

Oczywiście nie wszyscy byli tego samego zdania. Pojawiły się także pozytywne komentarze, w których wychwalano wygląd Małgorzaty Rozenek-Majdan.



