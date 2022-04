Małgorzata Rozenek-Majdan zaliczyła wpadkę, publikując to zdjęcie?

Małgorzata Rozenek-Majdan ma w swojej szafie pokaźną kolekcję ubrań. Gwiazda uwielbia zabawę modą i niejednokrotnie zaskakiwała swoich fanów wyjątkowo pięknymi kreacjami.

Zarówno na czerwonym dywanie, oficjalnych wyjściach, jak i na co dzień potrafi zachwycić tym, co ma na sobie. Nigdy nie ukrywała tego, że ma słabość do znanych i drogich marek, co widać w jej stylu ubierania się.

Na początku swojej kariery w show-biznesie stosowała raczej bezpiecznie zasady dobierania ubrań i nie odsłaniała zbyt wiele ciała. Z czasem jednak nieco się to zmieniło i teraz Małgorzata Rozenek-Majdan nie stroni od krótkich spódniczek, sukienek, czy bluzek z większymi dekoltami.

Tym razem na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, do którego Małgorzata Rozenek-Majdan pozuje w niezwykle wiosennej odsłonie. Ubrana w różową sukienkę, odsłania opalone, bardzo szczupłe nogi.

Widząc kończyny Małgorzaty Rozenek-Majdan, fani zaczęli snuć domysły, czy aby nie użyto tam programu graficznego do retuszu zdjęć.

"Co z tą jedną nóżką, kontuzja programu?", "Coś nie tak z jedną nogą heheheh, ale twarz spoko", "Co ci się stało z nogą? Ładnie przerobione foty" - czytamy w komentarzach pod zdjęciem Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Patrząc na jedną z kończyn gwiazdy, faktycznie wygląda ona mało naturalnie i może budzić pewne podejrzenia, co do użycia programu graficznego. Sama Małgorzata Rozenek-Majdan jeszcze tych zarzutów nie skomentowała.

