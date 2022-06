Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd. Na swoim Instagramie często dzieli się zdjęciami dokumentującymi jej życie prywatne i zawodowe. Gwiazda chętnie publikuje zdjęcia ze swoim mężem Radosławem Majdanem, pokazuje, jak wyglądają jej treningi, dzieli się opiniami na różne tematy i prezentuje różnorodne stylizacje. Nie umyka to uwadze fanów, którzy chętnie komentują jej posty.

Małgorzata Rozenek - kim jest

Rozenek-Majdan to niezwykle popularna w naszym kraju prezenterka i influencerka. Z wykształcenia jest prawniczką, ale prawdziwą popularność przyniosła jej rola prowadzącej program "Perfekcyjna Pani Domu". Ma na swoim koncie projekty realizowane ze stacją TVN - "Azja Express", "Iron Majdan", "Rozenek cudnie chudnie", "Project Runaway" czy "Poczuj się jak Małgosia Rozenek". Była również jurorką w programach "Projekt Lady" i "Bitwa o dom".

Rozenek-Majdan jest również autorką poradników czy książek "Perfekcyjny rok z perfekcyjną panią domu", "In vitro. Rozmowy intymne", "Perfekcyjny ślub" i "Świadoma mama. Praktyczna wiedza i porady". Gwiazda występowała też w reklamach środków do dezynfekcji czy sieci telefonii komórkowej. Gwiazda miała również szansę sprawdzić się jako aktorka - zagrała w filmie Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia" i "Druga połowa" Łukasza Wiśniewskiego.

Małgorzata Rozenek-Majdan jest żoną Radosława Majdana. Para powiedziała sobie "tak" 10 września 2016 roku. Mają syna Henryka, który urodził się w czerwcu 2020 roku. Małgorzata Rozenek-Majdan ma także 2 synów z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem - Stanisława i Tadeusza.

Rozenek-Majdan w Parlamencie Europejskim!

Małgorzata Rozenek-Majdan zaangażowała się w działania na rzecz systemowego wsparcia leczenia niepłodności w Polsce. Gwiazda jest jedną z najbardziej znanych orędowniczek metody in vitro w Polsce. Dzięki niej urodziła swoich 3 synów. Stworzyła fundację MRM, która ma umożliwić leczenie osobom niezamożnym. 2 czerwca w Parlamencie Europejskim odbędzie się panel ekspercki i konferencja prasowa organizowana z inicjatywy wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewy Kopacz, we współpracy z Fundacją Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek - ile ma lat

Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła się 1 czerwca 1978 roku w Warszawie. Gwiazda przez wiele lat musiała się tłumaczyć... ze swojego wieku. Pojawiły się plotki, że celebrytka odmłodziła się i ukrywa swój prawdziwy wiek. Wszystko zaczęło się jeszcze wtedy, gdy jej mężem był znany aktor Jacek Rozenek. Nie udzielała się jeszcze publicznie, bo zajmowała się wychowywaniem dzieci. Przyjęła jednak zaproszenie do programu "Kobieta Cafe", w którym opowiedziała o życiu z aktorem i o tym, jak wygląda opieka nad dziećmi. W programie, przy nazwisku Rozenek pojawiła się informacja, że ma 41 lat.

Później nadszedł czas na program "Perfekcyjna Pani Domu", który zyskał ogromną popularność. Od tego momentu każdy krok Rozenek był bacznie obserwowany. Okazało się, że w jej życiorysie miał nie zgadzać się 1 istotny szczegół, mianowicie - wiek.

Całe zamieszanie zaczęło się wtedy, gdy ktoś kilka lat później natknął się na wspomniany program "Kobieta Cafe". Od tego momentu Rozenek musi się mierzyć z plotkami na temat tego, ile faktycznie ma lat. Początkowo gwiazda nie reagowała na te insynuacje, ale internauci nadal nie dawali jej spokoju.

- Wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś w jednym z programów podpisano mnie "Małgorzata Rozenek, 41 l.". Ktoś się pomylił, bo miałam wówczas 31 lat. Różne pomyłki się zdarzają. Mam świadomość tego, że wyglądam poważniej, niż wskazywałby mój wiek - przyznała Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z Marcinem Cejrowskim, redaktorem naczelnym Plejady.

Prawdziwy wiek Rozenek. "Śledztwo" trwa

Niektórzy próbowali przeprowadzać własne śledztwo i rzekomo odnaleźli prawdziwe zdjęcie celebrytki z czasów szkoły. Sprawą zainteresowali się nawet dziennikarze, którzy ustalili, że Małgorzata Kostrzewska musiałaby pisać maturę w wieku... 10 lat. Takie wnioski wysnuli, gdy zobaczyli klasową fotografię zrobioną w 1988 roku.

Sprawę skomentowała sama zainteresowana.

- Pudelek postanowił poszukać mojego sobowtóra. Odnalazł Małgorzatę Kostrzewską, ale... to nie jestem ja. Dlatego sama organizuje mój własny konkurs pt. "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie", bo bardzo chciałabym poznać moją imienniczkę, która na dodatek jest do mnie podobna. Pani Małgorzato, proszę się do mnie odezwać, bo z wielką przyjemnością zaprosiłabym Panią na obiad. P.S. Jeśli ktoś chce znaleźć moje studniówkowe zdjęcia, może przestać szukać. Czemu? Bo w studniówkowy wieczór zostałam w domu - napisała żartobliwie na swoim Instagramie.

Rozenek odmłodziła swój dowód osobisty

Znana z poczucia humoru gwiazda 5 lat temu na swojego Instagrama wstawiła zdjęcie dowodu osobistego z widniejącą na nim datą urodzenia. Zażartowała, że urodziła się w 1999 roku.

- Pora rozwiać wszelkie wątpliwości! Dziś skończyłam 18 lat‼️ I mam na to dowód. Miłego dnia, Kochani - napisała na swoim Instagramie.

