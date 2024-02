Małgorzata Rozenek-Majdan bezsprzecznie należy do grona najlepiej ubranych kobiet w Polsce. W mediach społecznościowych systematycznie udowadnia, że wiek jest jedynie liczbą, która w niczym nie ogranicza modowych eksperymentów.

Małgorzata Rozenek-Majdan w wiosennej stylizacji. Te kolory to hit!

Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie ulega chwilowym trendom, udowadniając tym samym, że stale śledzi to, co w modzie piszczy. W większości swoich stylizacji stawia jednak na klasykę . Jej garderoba wręcz pęka w szwach od kobiecych garniturów i eksponujących wszelkie walory sylwetki sukienek.

Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała swoim fanom iście elektryzującą stylizację. Postawiła na neonowozielony total look , zestawiając ze sobą krótką spódniczkę i żakiet, do których dobrała biały top. Całość uzupełniły okulary przeciwsłoneczne oraz utrzymana w podobnych odcieniach torebka. Całe show zdają się jednak skraść buty gwiazdy. Aż trudno oderwać od nich wzrok!

Neonowe barwy do głosu doszły już w ubiegłym sezonie. Triumfy święciły wówczas zarówno te w odcieniach zieleni, jak i żółci czy różu. Jaskrawych, żywych i rzucających się w oczy kolorów nie warto odmawiać sobie również tej wiosny. Nie tylko idealnie wyróżnią bowiem z tłumu, ale podkreślą także urodę, dodając sporo wdzięku.

Wzorem Małgorzaty Rozenek-Majdan neonowe barwy warto zestawiać w formie total looków. To jednak opcja dla nieco odważniejszych. Ci ceniący sobie na co dzień minimalizm, do stylizacji mogą dodać zaledwie jeden element utrzymany w elektryzującym kolorze. Będzie modnie i na czasie, ale bez zbędnych szaleństw.