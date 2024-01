Ma 73 lata, a wciąż zachwyca. Oto sekret Małgorzaty Rożniatowskiej

Małgorzata Rożniatowska podbiła serca widzów, zapisując się w ich pamięci jako niezapomniana Kleczkowska ze "Złotopolskich" i przebojowa Kisielowa z "M jak miłość". Mimo iż na szklanym ekranie aktorka zadebiutowała ponad 50 lat temu, wciąż nie ma zamiaru odpuszczać, nieustannie zaskakując swoim wigorem i energią.

Małgorzata Rożniatowska ma dziś 73 lata, a świetnej kondycji pozazdrościć może jej niejedna kobieta. Sekret świetnego wyglądu aktorki tkwi w szczegółach. Jak się okazuje, na co dzień odmawia sobie wyłącznie trzech produktów.

Małgorzata Rożniatowska: dieta. "Mam tendencję do tycia"

Małgorzata Rożniatowska wyznała swego czasu, że kluczem do jej wyglądu jest spora ilość pracy oraz pogoda ducha. W rozmowie z Poradnikiem Zdrowie przyznała jednak, że na co dzień stara się przykładać uwagę do tego, co je. Nie jest jednocześnie zwolenniczką restrykcyjnych, opartych na głodówkach diet, które mają pozwalać jej szybko schudnąć, ale potem sprawiać, że nabiera jeszcze więcej masy.

"Pamiętam, że kiedyś, po trzech tygodniach takiej diety-cud, ucieszyłam się, że na ostatnią kolację mogę zjeść to, na co mam ochotę. Problem w tym, że... nic nie byłam w stanie tknąć - tak skurczył mi się żołądek. Wypiłam jedynie szklankę toniku i następnego dnia ważyłam pół kilo więcej" - wyznała. Dodała przy tym, że "tyje od samego myślenia o jedzeniu". "Dlatego cały czas muszę pilnować tego, co i ile jem. Jem zdrowo, ale po prostu mam tendencję do tycia i nic na to nie poradzę" - przyznała.

Zdjęcie Ma 73 lata, a wciąż zachwyca. Oto sekret Małgorzaty Rożniatowskiej / Niemiec / AKPA

Oto czego unika Małgorzata Rożniatowska. Te produkty zniknęły z jej menu

Już przed laty Małgorzata Rożniatowska postanowiła wprowadzić zmiany do swojego codziennego menu. Od 15 lat aktorka konsekwentnie unika sięgania po pieczywo. Odmawia sobie również słodyczy oraz wszelkich tłustych potraw. Nawet tak niewielkie zmiany potrafią zdziałać cuda, jeśli chodzi o wygląd sylwetki.

Jak przyznaje aktorka, nie ma jednak czasu na aktywność fizyczną. Mimo iż niekiedy zdarza jej się zapałać chęcią do ćwiczeń, szybko porzuca podobne plany. "Godziny na planach robią swoje, nawet jak człowiek coś sobie zaplanuje, to w zasadzie rzadko coś z tego wychodzi" - podsumowała.

