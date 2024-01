Spis treści: 01 Dorota Chotecka zachwyca figurą. W czym tkwi jej sekret?

Dorota Chotecka zachwyca figurą. W czym tkwi jej sekret?

Dorota Chotecka od lat należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek. Szeroką rozpoznawalność przyniosła jej między innymi rola w serialach "13 posterunek" czy "Miodowe lata". Kolejno na ekranie zachwycała przebojowością w roli Krystyny Więcławskiej w uwielbianym przez widzów serialu "Ranczo".

Na przestrzeni lat aktorka zyskała więc sporą rzeszę oddanych fanów, z którymi dziś pozostaje w stałym kontakcie. Gwiazda aktywnie działa w mediach społecznościowych, systematycznie dostarczając internautom wiadomości na temat swojego życia zawodowego i prywatnego. Jej instagramowy profil bacznie obserwuje ponad 87 tys. osób, spragnionych wiedzy na temat swojej ulubienicy. Nie brakuje na nim zdjęć aktorki w pełnym makijażu, ale również tych zupełnie naturalnych, na których z chęcią prezentuje swoją zgrabną sylwetkę.

Czas się dla niej zatrzymał. "Duża dyscyplina"

"Lubię jeść. W związku z tym wymaga to ode mnie dużej dyscypliny" - zdradziła w rozmowie z serwisem plotek.pl Dorota Chotecka. Aktorka wyznała jednak, że nie uznaje drakońskich diet. Odżywia się normalnie, starając się sięgać po mniejsze porcje.

"Nie odchudzam się, to znaczy nie robię jakichś diet. Natomiast uważam, co jem i ile jem. Jeżeli na przykład podjadłam sobie w święta i sylwestra, to później muszą zastosować jakiś reżim. Ale tak, że jem mniej i robię te 14-godzinne przerwy. Ale to jest ciężkie" - przyznała. Podobne przyzwyczajenia mają jednak przynosić rezultaty.

Zdjęcie Dorota Chotecka: dieta. Z jadłospisu wyeliminowała jeden produkt / VIPHOTO/EAST NEWS / East News

Dorota Chotecka: dieta. Z jadłospisu wyeliminowała jeden produkt

Dorota Chotecka podkreśla, że lubi jeść i nie zamierza odmawiać sobie ulubionych potraw. Ze swojego jadłospisu lata temu wyeliminowała jednak jeden produkt. "Nie jem słodyczy od 30 lat. Teraz powiedziałam, że je lubię, ale tak naprawdę to już chyba nie lubię. Jakbym zjadła, to już by mi chyba nie smakowało. Bardziej bym się na śledzia rzuciła" - wyznała szczerze aktorka.

Gwiazda przyznaje jednak, że, jak każda kobieta, miewa wzloty i upadki. "Kiedy pojawia się stres, trochę go zajadam" - przyznała w innym z wywiadów.

Co ważne, Dorota Chotecka zapewnia sobie odpowiednią dawkę ruchu. Dwa lub trzy razy w tygodniu ćwiczy pod czujnym okiem trenera personalnego. Takie wysiłki dają swój efekt. Dla aktorki czas zdaje się stanąć w miejscu.

