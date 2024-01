Meghan Markle znana jest ze swojego zamiłowania do dobrej kuchni oraz zdrowego trybu życia. Żona księcia Harry’ego, na długo zanim dołączyła i wycofała się z rodziny królewskiej, prowadziła blog The Tig, w którym dzieliła się swoimi kulinarnymi przemyśleniami i przepisami. Przyświecającym jej wówczas celem było głównie dobre samopoczucie.

Dziś Meghan Markle ma 42 lata, a wciąż zachwyca promienną cerą i szczupłą sylwetką. W czym tkwi jej sekret? Żona księcia Harry’ego ma skupiać się na kilku konkretnych zasadach.

Maghan Markle: dieta. Oto co je

Meghan Markle swój dzień ma rozpoczynać od pożywnego śniadania. Portal hellomagazine.pl, powołując się na biografię rodziny królewskiej "Finding Freedom" donosi, że porannym rytuałem żony księcia Harry’ego jest filiżanka gorącej wody z dodatkiem plasterka cytryny.

"Jej poranny rytuał zaczynał się od filiżanki gorącej wody i plasterka cytryny, po którym następowało jej ulubione śniadanie składające się z płatków owsianych (zwykle przygotowywanych z mlekiem migdałowym lub sojowym) z bananami i syropem z agawy" - czytamy.

Około południa 42-latka ma skusić się na lunch. To wtedy ma być najbardziej głodna, przez co sięga wówczas po znacznie cięższy posiłek. Jako bazę swoich dań wybiera zdrowe kombinacje, które dostarczają organizmowi wartości odżywczych i witamin. W porze kolacji stara się sięgać po lżejsze potrawy.

Jaką dietę stosuje Meghan Markle?

Meghan Markle na co dzień ma podporządkowywać się zasadzie "jem, kiedy zgłodnieję". Jej ulubioną przekąską mają być plasterki jabłka z masłem orzechowym. Często zachwyca się także smakiem sushi, owoców morza i tostów z awokado. Jest też fanką zielonych soków.

W rozmowie z Melissą Greer z Best Health Meghan Markle zdradziła jednak, że we wszystkim stara się zachować umiar. W weekendy ma nawet pozwalać sobie na większe odstępstwa, a od czasu do czasu nie odmawia sobie nawet porcji chipsów. Na co dzień stara się jednak podporządkowywać diecie bezglutenowej i wegańskiej.

Te trzy produkty zniknęły z diety Meghan Markle

Stosując dietę wegańską Meghan Markle unika więc dań z mięsem. Jak ognia wystrzega się także przetworzonej żywności, nie zaprzyjaźniając się z fast foodami. Nie sięga też po słodkie przekąski. Bardzo poważnie podchodzi również do ważnej zasady: nie zje niczego, co powoduje u niej ospałość.

Jak sama podkreśla, w diecie najważniejszy jest jednak balans. "Rób rzeczy, które lubisz, w granicach rozsądku. Poznaj swoje ciało i co ci służy, a wszystko będzie dobrze" - mówiła w wywiadzie dla Best Health.

Przy okazji Meghan Markle nie stroni od sportu. Jest wielką fanką jogi. Systematycznie pojawia się również na siłowni.

