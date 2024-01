Grażyna Wolszczak zachwyca figurą. Oto jej sekret

Grażyna Wolszczak jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Znana widzom przede wszystkim z serialu "Na Wspólnej", od lat zachwyca swoją urodą oraz świetną formą, a co za tym idzie - wyjątkowo szczupłą sylwetką.

Aktorka aktywna jest również w mediach społecznościowych, pozostając w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Obok wiadomości z życia zawodowego z chęcią dostarcza internautom także nowości ze swojej codzienności, niejednokrotnie publikując przy tym kadry, na których mocno eksponuje swoją kobiecą figurę. Wówczas od zachwytu fanów dzieli ją już tylko chwila.

Jak się okazuje, Grażyna Wolszczak przeszła jednak sporą metamorfozę. Zrzuciła niemal 8 kilogramów, a za jej sukcesem stała zaledwie mała zmiana żywieniowych nawyków.

Czego nie je Grażyna Wolszczak? Te produkty zniknęły z jej diety

Nienaganna sylwetka Grażyny Wolszczak w dużej mierze jest zasługą specjalnej, ale nie restrykcyjnej diety. Przed laty w jednym z wywiadów aktorka wyznała, że jest uczulona na jajka, gluten oraz laktozę. Z jej codziennego menu zniknąć musiały więc wszystkie produkty, które zawierały je w swoim składzie.

Gwiazda wyznała wówczas, że musiała zupełnie przeorganizować dotychczasowe przyzwyczajenia, co generowało wiele problemów. Wszystko, co smaczne, okazało się bowiem zakazane.

"Jeśli chodzi natomiast o podejście do odżywiania, to zdecydowanie NIE jestem fanką restrykcyjnych diet, bo te skutkują zwykle efektem jojo. Staram się zachowywać dyscyplinę jako sposób na życie, choć z drugiej strony nie znoszę ortodoksji. Wszystko jest dla ludzi, więc dobrze jest mieć co jakiś czas "cheat day", kiedy sięgamy po rzeczy, które szczególnie nam smakują, bez wyrzutów sumienia" - przyznała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Co je Grażyna Wolszczak? "Słabo go toleruję"

"Wyeliminowałam go (gluten - przyp. red.) po raz drugi w życiu, nie ze względu na uczulenie, tylko zrobiłam sobie badania na nietolerancję pokarmową i rzeczywiście wyszło mi, że słabo toleruję gluten. Wtedy, kiedy odstawiłam gluten, schudłam 8 kilo i to było wspaniałe" - opowiadała w rozmowie z serwisem "Jastrząb Post".

Co więcej, zdrowe nawyki żywieniowe aktorka w sporej części "wyniosła z domu". Jej mama z zawodu była bowiem higienistką, bardzo dbając o zdrowy styl życia córki. "Nie wolno mi było jeść tych wszystkich pysznych, niezdrowych rzeczy, jakimi zajadali się moi rówieśnicy" - wspominała po latach Grażyna Wolszczak, przyznając, że jako dziecko niejednokrotnie buntowała się przyzwyczajeniom, których chciała nauczyć jej mama.

Wkrótce jednak sama przejęła te zasady, dziś mocno kierując się nimi w swoim życiu. Aktorka od lat zwraca uwagę na skład kupowanych przez siebie produktów, analizując jak dana żywność wpływa na organizm.

Co więcej, Grażyna Wolszczak nie stroni od ruchu. Aktorka regularnie uczęszcza na zajęcia jogi. Kilka kilogramów, które udało jej się zrzucić, było więc pozytywnym "efektem ubocznym" zmiany żywieniowych nawyków.

