O świadczeniach polskich gwiazd i artystów powiedziano już w ostatnich latach naprawdę sporo. Od czasu do czasu w mediach pojawiają się bowiem wywiady, w których emerytowane gwiazdy zdradzają wysokość swoich przelewów z ZUS-u. W jednym z wywiadów dla "Super Expressu" Ryszard Rynkowski przyznał, że otrzymuje świadczenie w wysokości 1160 zł, a znana z serialu "M jak miłość" Teresa Lipowska zdradziła, że dostaje 2200 zł emerytury. Nieco niższą kwotę, bo 2000 zł, otrzymuje co miesiąc Karol Strasburger.

Głównym powodem, dla którego artyści otrzymują tak niskie świadczenia jest przede wszystkim rodzaj umowy, na podstawie której świadczyli pracę lub usługi. Najczęściej są to umowy o dzieło i angaże, w przypadku których nie ma obowiązku opłacania podstawowych składek do ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje więc, by takie osoby same opłacały składki, a dodatkowo inwestowały i oszczędzały, bo świadczenie, które otrzymają z ZUS-u nie pozwoli im na godne życie.