"Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać zarówno osoby, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej, jak i te, które mają ustalone prawo do tych świadczeń, lecz nie jest ono wypłacane. Podstawowym warunkiem uprawniającym do ulgi jest niepobieranie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomimo nabytych uprawnień emerytalnych i dalsza praca. Nie skorzystają więc z niej seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, pobierają emeryturę i dorabiają do swojego świadczenia" - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.