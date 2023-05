Spis treści: 01 Marcelina Zawadzka jako seksowna kowbojka. Chwali się kolejnymi zdjęciami ze Stanów

02 Fani komentują zdjęcia Zawadzkiej

03 Marcelina Zawadzka: kariera i życie prywatne

Marcelina Zawadzka spełnia swój "american dream". Gwiazda wybrała się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, a swój pobyt relacjonuje na Instagramie.

Na profilu modelki pojawiły się właśnie nowe zdjęcia, do których pozuje w stroju seksownej kowbojki. Zawadzka ma na sobie odsłaniający brzuch krótki, biały top na ramiączkach, jeansowe szorty i sięgające pod kolano kowbojki. Aby dodać stylizacji charakteru, prezenterka przewiązała w biodrach koszulę w kratę, a na głowę założyła kapelusz.

W takim stroju zaprezentowała się w słonecznych plenerach Arizony. Trzeba przyznać, że taka stylizacja bardzo jej pasuje i przy okazji podkreśla jej perfekcyjną figurę.

- Jeśli miałbyś możliwość odwiedzenia USA, który ze stanów miałbyś na liście jako 1? Znam wady i zalety tego kraju, ale z pewnością doceniam to wyjątkowość ogromnych otwartych przestrzeni, które dają poczucie wolności - napisała Marcelina Zawadzka na Instagramie.

Fani komentują zdjęcia Zawadzkiej

Pod postem nie zabrakło komentarzy.

"Nowy Jork, Colorado, California...w takiej kolejności. Fajna sesja", "USA to marzenie moje największe, więc każde miejsce. Ale mimo wszystko nr 1 do odwiedzenia to Teksas", "Utah, Alaska, Floryda. Niesamowite jest to, że każdy stan dostarcza nam tak różnorodnych wrażeń", "Jeżeli chodzi o wypoczynek i pogodę to Hawaje na pierwszym miejscu, na drugim Floryda , a na trzecim Kalifornia" - pisali w sekcji komentarzy fani.

Marcelina Zawadzka: kariera i życie prywatne

Zdjęcie Marcelina Zawadzka od 2021 jest związana z Telewizją Polsat / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Marcelina Zawadzka w Polsce cieszy się sporą popularnością i na przestrzeni lat zaskarbiła sobie sympatię wielu widzów. Jej kariera nabrała rozpędu od momentu wygrania wyborów Miss Polonia w 2011 roku (reprezentowała województwo pomorskie). W konkursie Miss Universe w 2012 roku jako pierwsza Polka od 1989 roku zakwalifikowała się do czołowej szesnastki.

Od 20123 Zawadzka sprawdza się w roli telewizyjnej prezenterki. Na swoim koncie ma programy takie jak "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland" w Telewizji Polskiej. Od grudnia 2021 roku jest związana z Telewizją Polsat - obecnie współprowadzi reality show "Farma".

Zawadzka jest też aktywna na Instagramie. Jej profil obserwuje 643 tys. osób. Modelka chętnie dzieli się z fanami swoim życiem codziennym i zawodowym.

Obecnie jest związana z Maxem Gloecknerem.

