Marcelina Zawadzka pokazała wdzięki w mocno wyciętej sukience. Ten model to hit sezonu

Ma 54 lata i zachwycające ciało. Sprytny i tani trik Jennifer Lopez na cellulit

Katarzyna Cichopek w seksownej mini chwali się opalenizną. Co za widok!

Marzena Rogalska promienieje na wakacjach. Fani komentują na potęgę

Paulina Rzeźniczak zdradziła 10 faktów o sobie. Jedenasty dodał jej mąż

Marcelina Zawadzka - modelka, była Miss Polonia i prezenterka telewizyjna ma rzeszę fanów nie tylko przed telewizorami, ale również w mediach społecznościowych. Sympatię widzów zdobyła głównie dzięki "Pytaniu na śniadanie". Od 2021 związana jest ze stacją Polsat, gdzie prowadzi m.in. program "Farma" . Poza pracą w telewizji gwiazda nawiązuje również regularnie współprace z luksusowymi markami, bierze udział w kampaniach modowych, a efektami sesji dzieli się na Instagramie - tam Zawadzką śledzi już 643 tys. internautów.

Zobacz też: Jak mieszka Marcelina Zawadzka? Różowa lodówka, obrazki w toalecie i lustrzane przejście

Reklama

Marcelina Zawadzka eksponuje biust w wyciętej sukience. Fani podzieleni

Na profilu Zawadzkiej nie brakuje zdjęć w niebanalnych i topowych stylizacjach - gwiazda jest niewątpliwie modową inspiracją dla wielu kobiet. Zazwyczaj ubiera się dziewczęco i stawia na pastelowe, romantyczne sukienki. Tym razem zaskoczyła fanów dość "drapieżną" stylizacją. Modelka zamieściła na Instagramie zdjęcia w dopasowanej, jeansowej sukience z ogromnym dekoltem, który wyeksponował jej piersi.

Instagram Post Rozwiń

Co na to internauci? Trzeba przyznać, że sporo fanów Zawadzkiej jak zawsze jest oczarowana i zachwycona wdziękami 34-letniej blond piękności.

- Przepięknie się prezentujesz.

- Wyglądasz jak milion dolarów i zdjęcia przepiękne - pisali fani w komentarzach.

Są też i tacy, którzy twierdza, że najnowsze zdjęcia Zawadzkiej pokazują zbyt dużo - mogłyby wręcz znaleźć się na okładce magazynu dla panów.

- Proszę mi wytłumaczyć na co mamy patrzeć? Na biust czy na artyzm obrazu. Bo jak na razie wychodzi to dziwnie, coraz bardziej to przypomina rozkładówkę pisma dla panów. A szkoda!

- To CKM czy jeszcze Instagram? - pisali zniesmaczeni internauci.

Uważacie, że Zawadzka przesadziła z krojem sukienki? Jedno jest pewne. Jeansowe total looki są w tym sezonie ultramodne i modelka jak zawsze wpisała się stylizacją w obowiązujące trendy.

Instagram Post Rozwiń