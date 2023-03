Marcelina Zawadzka to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich prezenterek. Karierę zaczęła w 2011 roku kiedy to zwyciężyła w finale wyborów Miss Polonia, reprezentując województwo pomorskie. Już dwa lata później zaczęła swoją pracę w telewizji, gdzie prowadziła takie programy jak "Projektanci na start", "Pytanie na śniadanie", "Lajk" czy "The Voice of Poland".

Od grudnia 2021 roku Marcelina Zawadzka związana jest z Telewizją Polsat - obecnie jest współprowadzącą reality show "Farma".

Marcelina Zawadzka znana jest także ze swojej miłości do podróży, zwierzaków oraz mody. Prezenterka zawsze świetnie wygląda i chętnie lansuje najnowsze trendy, a przez swoje fanki nazywana jest nawet modowym guru. Jak się okazuje, pilnie śledzi także nowości ze świata urody.

Marcelina Zawadzka pochwaliła się zaskakującym manicure. Odważnie?

Marcelina Zawadzka prężnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 645 tysięcy fanów. Gwiazda chętnie dzieli się z nimi migawkami ze swojego prywatnego i zawodowego życia, inspiruje i poleca sprawdzone urodowe triki. Teraz zaprezentowała fankom bardzo oryginalny manicure!

Marcelina Zawadzka zamieściła na Instagramie zdjęcie swoich świeżo wystylizowanych paznokci. Gwiazda zdecydowała się na modny chocolate french, czyli francuski manicure w czekoladowym odcieniu.

Fankom spodobała się ta propozycja, bo szybko zasypały Marcelinę komplementami:

-"Mega", "Boskie to mani masz", "Jak pięknie", "Super stylówka" - piszą.

A jak wam podoba się ten oryginalny, francuski manicure? Czyżby znów wracał do mody?

