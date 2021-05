Marcelina Zawadzka ma na swoim koncie tytuł Miss Polonii 2011. Nic więc w tym dziwnego, że gwiazda doczekała się wiernych fanów, którzy nadal śledzą jej poczynania w mediach.

Jeszcze do niedawna widzowie mogli oglądać ją w śniadaniowym programie TVP2, jednak te czasy już się skończyły.



Ta życiowa zmiana jednak nie załamała Marceliny, która chętnie pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych.



To właśnie tam ostatnio pojawiło się zdjęcie, do którego pozuje w dresowych spodniach i kusym topie, który podkreśla jej biust.



Jednak nie to przykuło uwagę internautów, a zmiana na twarzy Marceliny Zawadzkiej, której się dopatrzyli.



"Pani Marcelino pani naturalne usta są najpiękniejsze na świecie, proszę już więcej nic z nimi nie robić. Niech robią to ci, których usta są niedoskonałe. Pani są Perfect bez wypełniaczy. Traci przez to pani na oryginalnym, zjawiskowym wyglądzie" - napisała jedna internautka, a druga stwierdziła, że w pełni się z nią zgadza.



Marcelina jednak nie odniosła się do tych słów i nie skomentowała rzekomego poprawiania urody. Jedno jest pewne - gwiazda jest tak piękną kobietą, że trudno od niej oderwać oczy!

