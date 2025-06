Czereśnie to nie tylko smaczne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe owoce , dlatego warto po nie sięgać zwłaszcza w szczycie sezonu, czyli na przełomie czerwca i lipca. Czereśnie to bardzo dobre źródło m.in. witamin z grupy B, witaminy C, beta-karotenu, żelaza, potasu, wapnia, jogu i magnezu .

Czereśnie zawierają melatoninę , dlatego po te owoce powinny sięgać osoby borykające się z problemem zasypiania i chcące zadbać o dobrej jakości sen . Choć czereśnie to bardzo słodkie owoce, posiadają niski indeks glikemiczny i są niskokaloryczne. W 100 g tych owoców znajduje się ok. 60 kcal.

Do przygotowania naparu wystarczy ok. 30 g wysuszonych ogonków czereśni. Ogonki siekamy na mniejsze kawałki, przekładamy do rondelka i zalewamy litrem wody. Całość gotujemy przez ok. kwadrans, następnie zostawiamy na kilka minut do zaparzenia.