Zmiana nazwiska - kiedy można to zrobić?

Co możesz jednak zrobić, jeśli nie bierzesz ślubu, a chcesz zmienić swoje nazwisko? Prawo przewiduje również i takie sytuacje. Nie jest to jednak możliwe wtedy, gdy twoje nazwisko ci się nie podoba. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska reguluje sytuacje, w których można nadać sobie nowe nazwisko. Istotne jest podanie ważnego powodu, który motywuje do złożenia takiego wniosku. Za ważny powód uznaje się m.in.: