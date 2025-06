We wtorkowe popołudnie na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawiło się ostrzeżenie dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. Czytamy w nim, że na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z łyżki do spaghetti. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia - wskazuje GIS.