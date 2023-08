Emerytura Marka Piekarczyka skrajnie niska. Jakie świadczenie wyliczył mu ZUS?

Marek Piekarczyk nie myśli, póki co, o zakończeniu kariery. Polski wokalista, znany z zespołu TSA i programów takich jak The Voice of Poland czy The Voice Senior, nadal daje koncerty w wielu miejscach w Polsce.

W jednym z wywiadów udzielonych dla magazynu "Party" Piekarczyk przyznał, że nigdy nie będzie na emeryturze. Wokalista podzielił się również kwotą świadczenia, jakie wyliczył dla niego Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Okazało się, że na emeryturze muzyk mógłby liczyć na comiesięczną wypłatę w wysokości... 7 zł i 77 groszy. Po waloryzacji kwota ta zapewne jest teraz wyższa, jednak i tak nie wystarczyłaby na to, by się utrzymać.

Nigdy nie będę na emeryturze, może dlatego, że nie płacę składek na fundusze emerytalne. Płacę natomiast składki do ZUS. Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacano by mi co miesiąc… 7 złotych 77 groszy. Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie. Marek Piekarczyk w wywiadzie dla magazynu "Party"

Prawdopodobnie dlatego Marek Piekarczyk nadal będzie koncertował. Udział w występach to jeden z jedno z jego głównych źródeł dochodu, z którego najpewniej nie może zrezygnować.

Dlaczego muzycy często otrzymują niskie emerytury?

Marek Piekarczyk to nie jedyny muzyk, którego świadczenie emerytalne jest bardzo niskie. Emerytury polskich gwiazd bardzo często nie należą do zbyt wysokich. Można przywołać tutaj przykład Krzysztofa Cugowskiego, który otrzymuje miesięcznie około 900 zł.

Andrzej Rosiewicz dostaje mniej więcej 600 zł emerytury, z kolei Maryla Rodowicz – ponad 1600 zł. Warto wspomnieć, że ich emerytury po waloryzacji zostały podniesione. Tak czy inaczej, nie są to kwoty, za które można spokojnie żyć.

Dlaczego muzycy dostają tak niskie świadczenia emerytalne?

Najczęściej wynika to z charakteru ich pracy i umów, jakie wówczas zawierają. Wielu z nich podpisuje umowy o dzieło, które są nieoskładkowane. Fakt ten, w połączeniu z nieregularnymi zarobkami, sprawia, że ich świadczenia emerytalne są niskie. Z tego względu wielu artystów nadal jest aktywnych zawodowo, a ich źródłem dochodów są między innymi koncerty.

Zdjęcie Niskie świadczenia emerytalne polskich artystów często wynikają z rodzaju umów, które zawierają / 123RF/PICSEL

Niektórzy przebranżawiają się, by móc zapewnić sobie dochód z zupełnie innych działalności. Przykładem jest tutaj nieżyjący już Romuald Lipko – wybitny kompozytor i członek zespołu Budka Suflera. Muzyk stworzył własną markę alkoholi o nazwie "Muzyczne Alkohole".

