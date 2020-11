Margaret pozuje w staniku i z jointem

Margaret przeszła w ostatnich miesiącach ogromną przemianę. Nie wszystkim jej fanom podoba się nowa odsłona piosenkarki.

Zdjęcie Margaret przeszła spektakularną metamorfozę /Andras Szilagyi /MWMedia

Margaret jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej piosenki, a jej utwory są doceniane również za granicą. 29-letnia piosenkarka ma na swoim koncie kilka wielkich przebojów i cztery albumy.

Reklama

Na początku grudnia 2019 roku Jamroży wydała oświadczenie, w którym poinformowała fanów, że zawiesza karierę z przyczyn zdrowotnych.

Po powrocie zaprezentowała dwa single utrzymane w innym niż dotychczas klimacie. Margaret zmieniła się także fizycznie: znacznie schudła, zmieniła styl ubierania, zrezygnowała z mocnego makijażu. Wyszła też za mąż za Piotra Kozieradzkiego, szerzej znanego jako KaCeZet. Ceremonia ślubna była bardzo nietypowa - para zdecydowała się na szamańskie błogosławieństwo.

Artystka przyznała też, że mieszka w lesie i... nie stroni od substancji psychoaktywnych.

- Jestem uduchowiona, a substancje psychoaktywne pozwalają w ten stan mocniej wejść. Tak jak medytacja czy joga. I do all of it - powiedziała.

Jakby na potwierdzenie swoich słów, zamieściła na instagramowym profilu zdjęcie, do którego pozuje w rozpiętej koszuli (widać jej bieliznę) i z... jointem w dłoni.

Okazuje się, że to kadr z najnowszego teledysku piosenkarki do utworu "Xanax".

Fani nie są jednak przekonani do nowego stylu życia ich ulubienicy.

- Czy ktoś tej dziewczynie pomoże? Ten mąż chyba nic nie robi, zresztą odkąd go poznała coś złego się z nią stało, a to jest bardzo fajna dziewczyna z wielkim talentem:) Margaret substancje psychoaktywne pomogą ci na krótki moment a problem nie zniknie. Idź do specjalisty - mogliśmy przeczytać w jednym z komentarzy.

Myślicie, że faktycznie są powody do niepokoju?

Instagram Post

Instagram Post