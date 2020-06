Maria Sadowska pochwaliła się szczuplejszą sylwetką

Wokalistka, autorka tekstów, reżyserka filmowa i mama dwójki dzieci - Maria Sadowska nie może narzekać na nudę. Mimo to wciąż podejmuje się nowych wyzwań - ten rok już jest dla niej wyjątkowo pracowity.

Wokalistka ma na koncie siedem autorskich albumów, ostatni ukazał się w 2014 roku. Mogliśmy ją również oglądać w programie "The Voice of Poland" - aż pięciokrotnie pełniła w nim rolę trenera. Sadowska jest również scenarzystką i reżyserką filmową - wyreżyserowała m.in. "Dzień kobiet" i "Sztukę kochania" - filmową biografię Michaliny Wisłockiej. Teraz postanowiła zaserwować widzom prawdziwą bombę!



Kilka dni temu ruszyły zdjęcia do najnowszego filmu Marii pt. "Dziewczyny z Dubaju". To historia młodej kobiety, Emi, której marzy się wielki świat i spektakularna kariera - zostaje więc ekskluzywną damą do towarzystwa. Emi idzie jednak o krok dalej i na zaproszenie arabskich szejków postanawia werbować polskie modelki i celebrytki. Producentami filmu są Dorota Rabczewska-Stępień i Emil Stępień.



Kilka dni temu Maria podzieliła z fanami zdjęciami z planu filmowego. Wokalistka pozuje w krótkiej tunice, prezentując długie nogi i jak się okazuje... szczuplejszą sylwetkę. Co ciekawe, za jej metamorfozą stoi... sama Doda!



- Zdjęcia do #dziewczynyzdubajufilm zaczynamy już za dwa dni . W filmie będzie grało całe mnóstwo przepięknych dziewczyn i chłopaków , wiec żeby nie czuć się się jak #ciocia Rezyserka wzięłam się tez trochę za siebie i udało mi się zrzucić 4 kg . Co zawdzięczam tez mojej Pani Producentce #dodaqueen , która cały czas mnie mobilizowała i zagrzewała do walki ! Tatuaż na nodze wykonała moja 8 letnia córeczka, a zdjęcia zrobiła #najlepszafotografka #aleksandradamekfotografiaiwizaz - napisała na Instagramie Marysia.

Doda, która podczas kwarantanny wróciła do regularnych treningów, może pochwalić się dziś nienaganną sylwetką - nic dziwnego, że zmotywowała również swoją koleżankę. Trzeba przyznać, że współpraca obu artystek wygląda obiecująco! Doda regularnie wrzuca do sieci zdjęcia i filmiki z planu, podkreślając jak wiele znaczy dla niej praca z Marysią! Jak myślicie, odniosą sukces?