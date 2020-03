Mariah Carey może poszczycić się milionami sprzedanych płyt i pięciooktawową skalą głosu. Dobiegająca 50. diwa ma jednak problemy z akceptacją swojego wieku i sylwetki.

Zdjęcie Mariah Carey ma pięciooktawową skalę głosu /Anthony Behar/Sipa USA /East News

O sukcesie Carey świadczy choćby fakt, że jej przebój pt. "All I want for Christmas" jest w okresie świątecznym odtwarzany ok. 10 mln razy!

Piosenkarka od lat konsekwentnie ubiera się i zachowuje jak prawdziwa diwa. Słynie z miłości do przepychu, bogato zdobionych kreacji i drogiej biżuterii. Czas spędza najchętniej w towarzystwie, sporo młodszych, kochanków.

Ostatnio, podczas koncertu w Las Vegas, znów nie zawiodła fanów i postawiła na spektakularne stylizacje.

Gwiazda pokazała się na scenie w cekinowej sukni z bardzo głębokim rozcięciem oraz w cekinowym body z ogromnym dekoltem. Tym samym podkreśliła wszystkie swoje kobiece krągłości.

Niestety, do sandałów na bardzo wysokiej platformie dobrała cieliste rajstopy, co rzecz jasna nie wyglądało najlepiej.

Zobaczcie zresztą sami! Co sądzicie o stylu diwy?

Zdjęcie Mariah Carey podczas koncertu w Las Vegas / Splash News / East News

Zdjęcie Mariah Carey w cekinowym body / Splash News / East News

Zdjęcie Mariah Carey postawiła na dekolt i rozcięcie / Splash News / East News