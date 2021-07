Marianna Gierszewska pokazała zdjęcie z mother shower. Zwróciła się do przyszłych rodziców

Marianna Gierszewska jest w ciąży

Aktorka na początku roku poinformowała fanów, że jest w ciąży. W ubiegłym roku wyszła za mąż, a teraz spodziewa się pierwszego dziecka. Na Instagramie opublikowała wspólne zdjęcie z mężem i ogłosiła światu radosną nowinę.

Nasz gang się powiększa. Długo zastanawiałam się jak Wam o tym powiedzieć. W końcu zdecydowaliśmy, że jedyne, co wystarczy pokazać, to naszą niekończącą się radość i miłość. W lato, tego roku, zostaniemy rodzicami po raz pierwszy. Nie możemy się doczekać !!!

Instagram Post

Marianna Gierszewska jest aktywna w mediach społecznościowych, więc chętnie dzieli się z fanami zdjęciami rosnącego brzuszka. Podzieliła się także zdjęciem z mother shower, pod którym zdecydowała się zwrócić do przyszłych rodziców. Podkreśliła, że ciąża jest wyjątkową drogą. Zwróciła się nie tylko do kobiet, ale także mężczyzn. Skupiła się na wyznaczaniu przestrzeni, która jest tak ważna w życiu.

Mamo, czy dałaś sobie przestrzeń do popatrzenia w ciąży na siebie? Czy dałaś sobie przestrzeń, do odpuszczenia bólu przeszłych lat? By na swoje dziecko, móc spojrzeć W CAŁOŚCI? … nie przez okulary niespełnionych pragnień i trudów. By maluch miał dostęp do Twojego delikatnego ciała? Do serca? Nie zaś, do twardych tarczy, którymi mechanicznie, przez lata, odpychałaś ciężkie wspomnienia?

Reklama

Podobnie zwróciła się do mężczyzn. Nakreśliła, że partner powinien być dla swojej kobiety spokojnym i stabilnym wsparciem.



Tato, czy dałeś sobie przestrzeń na poczucie i domknięcie spraw, które bolały? Pozwoliłeś sobie odetchnąć do trudu? By móc stanąć przy swojej kobiecie, jako stabilne, spokojne i odważne wsparcie? By na swoje dziecko móc od początku popatrzeć sercem?

Ponadto zaznaczyła, że przestrzeń na dziecko nie rodzi się w perfekcyjnych i idealnie zabliźnionych sercach, lecz jak sama to nazwała - zawsze świadomych.

Instagram Post

Kim jest Marianna Gierszewska?

Marianna Gierszewska jest znana przede wszystkim z serialu "Pułpka", gdzie zagrała u boku Agaty Kuleszy. Pochodzi z aktorskiej rodziny. Jej mamą jest Edyta Torhan, którą można było oglądać w serialu "M jak miłość". Natomiast jej ojcem jest Maciej Kowalewski, którego możemy kojarzyć z roli Franka w serialu "Lokatorzy".



Marianna Gierszewska boryka się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Jedynym rozwiązaniem była stomia. Mówi o tym otwarcie. Wszystko po to, by wspierać osoby, które podobnie jak ona cierpią na tę chorobę.



O mojej chorobie i stomii mówię otwarcie. Chciałabym by każdy, kto z tego powodu zmaga się z wykluczeniem, mógł w pełni rozpocząć realizację swoich marzeń i pasji. Pragnę nieść wsparcie tym, którzy wstydzą się wychodzić z domu, realizować swoje zamierzenia zawodowe lub po prostu zwyczajnie umawiać się na randki. Stomia przy odpowiedniej pielęgnacji i dobrze dobranej bieliźnie naprawdę w niczym nie przeszkadza.

Zdjęcie Ojcem Marianny Gierszewskiej jest Maciej Kowalewski / Niemiec / AKPA

Czytaj więcej:



Jennifer Aniston się nie starzeje. Jak ona to robi?

Sarah Jessica Parker na planie nowego serialu. Pokazała się w siwych włosach



Caitlyn Jenner skrytykowana za lot do Australii



Zobacz także: