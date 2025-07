Naleśniki po turecku: dlaczego warto jeść?

Choć w Turcji podaje się je często na śniadanie, w praktyce naleśniki po turecku sprawdzają się o każdej porze dnia. W porównaniu do tradycyjnych wariantów, które zwykle pojawiają się w wersji na słodko, tutaj mamy do czynienia z daniem pełnowartościowym, złożonym z mięsa, warzyw i nabiału. Do przygotowania farszu najczęściej wykorzystuje się mielone mięso - wołowe lub jagnięce - podsmażone razem z cebulą i przyprawami takimi jak oregano, kmin rzymski czy słodka papryka. Zamiast smażyć wszystko na patelni, placki wypełnia się farszem, zawija, a następnie zapieka w piekarniku w stosunkowo niskiej temperaturze, co pozwala na zachowanie ich miękkości i wilgotności.

Konsystencja to jeden z elementów, które wyróżniają turecką wersję na tle innych dań mącznych. Naleśniki są elastyczne, lecz lekko chrupiące na brzegach. Wewnątrz znajduje się soczysty farsz, w którym słony smak mięsa łączy się z delikatną kwaskowatością przecieru pomidorowego. Niektóre wersje zawierają dodatkowo twaróg lub jogurt, co dodaje daniu kremowej konsystencji. Tak skomponowany posiłek dostarcza nie tylko intensywnych wrażeń smakowych, ale również znaczną ilość białka (średnio 17-20 gramów na porcję), co czyni go bardziej pożywnym niż klasyczne naleśniki na słodko. Z tego powodu świetnie sprawdza się jako danie do pracy, które można odgrzać bez utraty smaku i struktury.

Aby uzyskać naleśniki o idealnej konsystencji, warto zwrócić uwagę na kilka technicznych szczegółów. Mąka powinna mieć typ 500 lub 650, ponieważ przy takim poziomie glutenu (ok. 11 proc.) ciasto staje się wystarczająco elastyczne do cienkiego rozprowadzenia, ale nie klei się nadmiernie. Do smażenia najlepiej użyć minimalnej ilości tłuszczu - np. za pomocą spryskiwacza - co pozwala uniknąć nasiąkania olejem i ciemnych przebarwień. Mięso należy podsmażać krótko, tylko do momentu utraty surowości; zbyt długie smażenie skutkuje utratą wilgoci i gorszą teksturą po zapieczeniu. Finalne pieczenie w temperaturze 150 st. C przez około 10 minut wystarcza, by farsz zespolił się z ciastem, a same naleśniki pozostały miękkie i zwarte, bez ryzyka wysuszenia czy popękania boków.

Przepis na tradycyjne naleśniki po turecku

Składniki na ciasto:

400 ml mleka

2 jajka

250 g mąki pszennej (typ 500-650)

szczypta soli

1 łyżka suszonego oregano

2 łyżki oleju do ciasta + odrobina do smażenia

Składniki na farsz:

600 g mielonego mięsa (wołowego lub wołowo-wieprzowego)

1 duża cebula, drobno posiekana

300 g przecieru pomidorowego

pół łyżeczki mielonego kminu rzymskiego

sól i pieprz do smaku

Składniki na sałatkę i sos:

6 pomidorów, pokrojonych w plastry

1 cebula, pokrojona w cienkie krążki

3 łyżki octu winnego

1 łyżka oliwy z oliwek

250 g twarogu półtłustego

150 g jogurtu naturalnego (najlepiej greckiego)

1 ząbek czosnku, drobno starty

(opcjonalnie) 1 łyżka kaparów

Gotowe naleśniki podawaj na ciepło 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Przygotowanie ciasta: W misce połącz mleko, jajka, mąkę, sól, oregano i olej, dokładnie wymieszaj na gładką masę i odstaw na 10 minut, aby ciasto stało się bardziej elastyczne. Smażenie naleśników: Na dobrze rozgrzanej patelni z minimalną ilością oleju usmaż cienkie placki, rumieniąc jedynie brzegi; gotowe naleśniki odkładaj na talerz, przykrywając je, by nie wyschły. Przygotowanie farszu: Na tej samej patelni zeszklij cebulę, dodaj mięso i smaż 4-5 minut, następnie dodaj przecier, kmin, sól i pieprz, i duś jeszcze 2 minuty. Nadziewanie i pieczenie: Na każdy placek nałóż farsz, zawiń w rulon i ułóż w naczyniu żaroodpornym; zapiekaj przez 10 minut w piekarniku nagrzanym do 150°C. Przygotowanie sosu i sałatki: Twaróg rozgnieć i wymieszaj z jogurtem oraz czosnkiem, pomidory i cebulę połącz z octem i oliwą, dopraw do smaku, opcjonalnie dodaj kapary. Podanie: Gotowe naleśniki podawaj na ciepło, polane sosem twarogowo-jogurtowym i w towarzystwie świeżej sałatki pomidorowej. Świetnie sprawdzają się także po odgrzaniu.

