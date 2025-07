Wrzesień to moment, kiedy Chorwacja odzyskuje swoją równowagę po intensywnym lecie. Kurorty pustoszeją, a w popularnych miejscowościach - jak Makarska, Split czy Rovinj - zaczyna się to, co mieszkańcy nazywają "prawdziwym sezonem". Woda w Adriatyku pozostaje ciepła nawet do października, a ceny noclegów czy restauracji są zauważalnie niższe. Brak kolejek do promów i większy wybór apartamentów to tylko część korzyści. Warto też dodać, że to doskonały czas na objazd po mniej oczywistych trasach - jak półwysep Pelješac, Park Narodowy Paklenica czy mniejsze wyspy, które latem bywają niedostępne bez rezerwacji z wyprzedzeniem.