Uważaj na rośliny na balkonie

Większość roślin, które uprawiamy na balkonie, przyzwyczajone są do ekstremalnych warunków. W większości nie przeszkadzają im ani bardzo wysokie temperatury, ani skąpe opady i niska wilgotność powietrza, jednak kiedy są one długotrwałe, to mogą nadwyrężyć ich kondycję. Co zrobić, kiedy słupki rtęci na zewnątrz plasują się wysoko?

Jak podlewać rośliny balkonowe w trakcie upałów?

Surfinie oraz pelargonie to najpopularniejsze rośliny, jakie można spotkać na naszych balkonach. Fakt - mogą one przetrwać chwilową suszę, ale lepiej nie nadwyrężać ich kondycji na co dzień. Rośliny balkonowe trzeba regularnie nawadniać, ale niezbędne jest, aby robić to roztropnie.

Usuwaj martwe części rośliny. To pobudzi pelargonię do wzrostu 123RF/PICSEL

Kiedy podlewać rośliny latem? W trakcie upałów należy przeprowadzić je albo wczesnym rankiem albo późnym wieczorem. Dlaczego? Nawadnianie roślin w południe powoduje, że mogą doznać szoku termicznego, osłabić kondycję oraz prowadzić do oparzeń słonecznych.

Zwróć uwagę na kondycję roślin

Jeśli mamy południową albo zachodnią ekspozycję balkonu to możemy mieć pewność, że słońce będzie intensywnie działało na rośliny. Co prawda, większość z naszych upraw doniczkowych lubi sporą dawkę promieni słonecznych, jednak czasami ich nadmiar może im szkodzić. Wtedy dochodzi do poparzeń, najczęściej liści.

Słońce pali rośliny? Trzeba je przenieść w inne miejsce 123RF/PICSEL

Jak ustrzec rośliny przed nadmiernym słońcem? Jeśli jest taka możliwość, w trakcie intensywnych upałów można przenieść doniczki w inne miejsce balkonu, gdzie intensywne światło nie będzie padać na nie bezpośrednio. Z drugiej strony można pomyśleć o zainstalowaniu zasłony wykonanej z przepuszczalnego materiału, który da upragniony cień naszym uprawom.

Należy pamiętać, że mieszkańcy bloków nie zawsze mają dowolność w instalacji osłon na balkonach, więc czasami taka ingerencja wymaga wcześniejszej zgody administracji budynku.

Dbaj o pielęgnację roślin w trakcie upałów

Podlewanie roślin nie jest kluczowe, aby utrzymać ich dobrą kondycji na balkonie. Do tego trzeba zaliczyć również odpowiednią pielęgnację. Na co warto stawiać, kiedy jest gorąco?

Pamiętasz o podlewaniu surfinii? W upały potrzebuje jej bardzo dużo 123RF/PICSEL

Nawożenie - rośliny wymagają regularnego nawożenia, a w trakcie upałów potrzebne pierwiastki (potas, fosfor, azot), pomogą przetrwać ekstremalne warunki.

Usuwanie martwych części roślin - uschnięte łodygi i liście roślin balkonowych trzeba usuwać na bieżąco: najlepiej odcinać ostrym narzędziem. Te niepotrzebne części mogą być siedliskiem chorób oraz schronieniem dla szkodników.

Urywanie przekwitniętych kwiatostanów - jeśli kwitnące rośliny mają na łodygach suche kwiaty, dobrze jest wyrobić sobie nawyk ich usuwania. Osłabiają roślinę (podobnie jak łodygi i liści), a ich pozbycie się pobudzi do ponownego kwitnienia.

Paula Niemczynowicz: Do macierzyństwa stajemy bez kompetencji INTERIA.PL