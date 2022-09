W moim życiu jest miejsce na wszystko, co jest dobre i co niesie dobrą energię. Niezależnie od doświadczeń życiowych, które mam, różnych – lepszych, gorszych. Nie tracę wiary w ludzi, nie tracę zaufania do ludzi, nie tracę radości życia i chęci robienia, doświadczania i nie sądzę, żeby się w moim życiu zdarzyło coś takiego, że powiem definitywnie, że się zamykam na nowe. To jest częścią mojego DNA, że jestem zawsze otwarta na nowe doświadczenia i nowych ludzi. To jest coś najlepszego, co w życiu może nas spotkać