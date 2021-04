Meghan Markle niedługo urodzi swoje drugie dziecko. Tym razem na świecie pojawi się dziewczynka. Ten poród będzie wyjątkowy, ponieważ maleństwo urodzi się nie w Wielkiej Brytanii, jak Archie, a w USA. Jak tym razem będzie wyglądał poród Meghan?

Zdjęcie Meghan Markle niedługo urodzi swoje drugie dziecko / Adrian Edwards / Getty Images

Meghan Markle i Harry już odliczają dni do momentu, aż ich rodzina się powiększy. To dla nich bardzo wyjątkowy moment. Tym razem nie muszą stosować się do etykiety rodziny królewskiej i tuż po narodzinach pokazywać dziecka całemu światu.

Nawet gdy na świat przyszedł Archie pierwszy raz zezwolono w rodzinie królewskiej na małe odstępstwo od sztywnych reguł. Meghan i Harry mogli odczekać więcej niż kilka dni od porodu i pokazać maluszka podczas konferencji prasowej, a nie przed wejściem do szpitala.



Tym razem Meghan Markle będzie rodzić w Stanach Zjednoczonych i wygląda na to, że wybrała coraz modniejszy poród domowy.



Poród w znanym otoczeniu, gdzie nie musi martwić się o to, że paparazzi wtargną na teren szpitala i zrobią jej zdjęcia, jest dla niej zdecydowaną zaletą.



Jeżeli nie będzie przeciwwskazać do domowego porodu, Meghan będzie towarzyszył oczywiście Harry, ale także wykwalifikowana położna i doula, czyli wykształcona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta. Zapewnia ona ciągłe niemedyczne, fizyczne, emocjonalne i informacyjne wsparcie dla rodzącej.



Jeżeli jednak coś pójdzie nie tak w trakcie porodu domowego, Meghan natychmiast zostanie przetransportowana do szpitala Cottage Hospital w Santa Barbara.



Zdjęcie Podczas porodu najpewniej Meghan Markle będzie towarzyszył Harry / Tim P. Whitby / Getty Images

