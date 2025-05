Lasagne ze szpinakiem, to nie tylko propozycja dla wegetarian, ale i dla poszukiwaczy nowych, kulinarnych doznań. Taki posiłek świetnie sprawdzi się jako danie obiadowe lub ciepły poczęstunek podczas tzw. domówki.

Choć przygotowanie tego dania może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowane, to w rzeczywistości nie wymaga ono eksperckich umiejętności. Z tym przepisem na pewno sobie poradzisz i będziesz się zajadać doskonałym posiłkiem.

Lasagne ze szpinakiem - składniki

Farsz:

2 łyżki oliwy,

1 cebula,

1 kg szpinaku rozdrobnionego,

3 ząbki czosnku,

70 g sera feta,

40 g sera gorgonzola,

kilka listków świeżej bazylii,

1/2 łyżeczki ziół prowansalskich,

1/2 łyżeczki soli,

szczypta czarnego pieprzu.

Dodatkowo:

200 g mozzarelli,

50 g sera gorgonzola,

1 opakowanie makaronu do lasagne.

Lasagne ze szpinakiem - przepis

Na patelni podgrzewamy oliwę i podsmażamy cebulę posiekaną w drobną kostkę do momentu, aż ładnie się zeszkli. Następnie dodajemy rozdrobniony szpinak, mieszamy i dusimy pod przykryciem na niewielkiej mocy palnika przez ok. kwadrans, co jakiś czas mieszając.

Po 15 minutach dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i rozkruszony w dłoniach ser feta i ser gorgonzola, zioła prowansalskie, kilka listów świeżej bazylii, sól i pieprz. Ponownie mieszamy i dusimy kilka minut.

Do garnka z wrzącą wodą wkładamy makaron do lasagne i gotujemy przez ok. 2 minuty, chyba że inaczej stanowią zalecenia producenta na opakowaniu. Podgotowany makaron wykładamy i delikatnie osuszamy ręcznikiem papierowym.

Dno naczynia żaroodpornego smarujemy niewielką ilością oliwy, a na spód wykładamy pierwszą warstwę makaronu. Na makaron wykładamy część naszego farszu szpinakowego i startą na grubych oczkach mozzarellę. Czynność tę powtarzamy do momentu wyczerpania makaronu i farszu.

Na ostatnią, górną warstwę obficie nakładamy pokrojony w małą kostkę ser gorgonzola i startą mozzarellę. Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C i lasagne pieczemy przez ok. 25 minut.

