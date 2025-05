Co zwróciło ich uwagę? Za atuty uznają "kilometry piaszczystych plaż", plenery idealne do zdjęć na Instagram, przystępne ceny, pogodę (podobną do tej, która panuje na niemieckim wybrzeżu) i ofertę noclegową. Wskazują, że po polskiej stronie jest nieco mniej turystów niż po niemieckiej.