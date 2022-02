Aktorzy nieustannie na różne sposoby dostosowują swój wizerunek do odgrywanej roli. W trakcie zdjęć do serialu "Mecenas Porada" Antoniemu Pawlickiemu odrastały włosy, które zgolił na potrzeby filmu "Gierek", więc na planie serialu łysina została zatuszowania! Stylista fryzur, Marek Bryczyński, zdradza nam kulisy charakteryzacji Antoniego Pawlickiego do roli w serialu "Mecenas Porada".

- Antek Pawlicki jest moim kolegą z licealnej ławki. Od lat mijaliśmy się między produkcjami, on aktorsko ja charakteryzacyjne, wiec ten serial to dla nas spotkanie po latach

- opowiada Marek Bryczyńki, który zaprojektował elegancki tupet dla mecenasa Aleksandra Wyrzykowskiego z serialu "Mecenas Porada".

- Na pierwsze próby charakteryzacji Antoni przyszedł w czapce i powiedział: "no Marecki, u mnie będziesz miał ciężkie zadanie" po czym zdjął czapkę, odkrywając głowę ogoloną na czubku dla postaci generała Jaruzelskiego do filmu "Gierek". Oczywiste wyglądało to strasznie, ale takie zadania to moja specjalność! - zdradza stylista i dodaje: - Elegancki mecenas? Od razu przed oczami stanął mi George Clooney. Zaprojektowałem tupet z charakterystycznym ‚szpakowatym’ pasmem na froncie, który maskował łysinę, resztę odrastających włosów wyprowadziliśmy w klasyczny barberski kształt. Tak powstał serialowy Aleksander, a ja udowodniłem koledze z ławki, że w swojej profesji radzę sobie znacznie lepiej niż na lekcjach fizyki.

Zdjęcie Antoni Pawlicki podczas charakteryzacji / INTERIA.PL/materiały prasowe

- Charakteryzacja Antka Pawlickiego wcielającego się w postać mecenasa Aleksandra Wyrzykowskiego była bardzo ciekawa ze względu na warunki aktora zastane po poprzedniej roli - przekonuje Dominika Renes - szefowa pionu charakteryzacji serialu "Mecenas Porada" i podkreśla: - Antek miał wygolony czubek głowy, więc trzeba było zaprojektować tupet zakrywający łysinę, dało to możliwość delikatnej zmiany wyglądu aktora i stworzenia wizerunku mecenasa. Włosy w tupecie są dłuższe i mają charakterystyczne siwe pasemko, takie atrybuty powodują że aktorowi łatwiej wcielić się w rolę a zmiana wyglądu na pewno jest ciekawa. Przy charakteryzacji Antka trzeba było doliczyć około 30 min na założenie tupetu.

To jednak nie wszystko jeśli chodzi o charakteryzację aktora! Dominika Renes zdradza nam kulisy pracy na planie:

- Największą trudnością były odrastające już włosy aktora, ponieważ trzymaliśmy się kontynuacji i nie mogliśmy zrezygnować z tupetu nawet w czwartym miesiącu zdjęć. Wtedy włosy Antka były po prostu za krótkie do kontynuacji natomiast było już ich tak dużo, że coraz trudniej było je ukryć pod tupetem. Antek cierpliwie znosił wszystkie niewygody związane z noszeniem tupetu, a w charakteryzatorni praca z nim była czystą przyjemnością.

Nowy serial "Mecenas Porada" od 2 marca o godzinie 20:05 w Polsacie oraz Polsat Go!

Zdjęcie Antoni Pawlicki wcieli się w nowym serialu Polsatu w rolę mecenasa Aleksandra Wyrzykowskiego / INTERIA/materiały prasowe

