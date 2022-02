Justyna Żyła udzieliła niedawno wywiadu, w którym przyznała, że znowu ma z byłym mężem doskonały kontakt. Popularna blogerka kulinarna wyjawiła, że jej relacje z Piotrem Żyłą są bardzo dobre, a skoczek mocniej angażuje się w życie rodzinne i zajmuje się dwójką ich dzieci, gdy ona sama jest w pracy. To tylko podgrzało plotki o rozstaniu Piotra Żyły z Marceliną Ziętek. Rozstanie pary bez wątpienia byłoby na rękę Justynie, bo nigdy nie kryła się ze swoją antypatią do młodziutkiej aktorki.

Konflikt Justyny Żyły z Marceliną Ziętek: O co poszło?

Justyna Żyła wyszła za polskiego skoczka w 2006 roku. Para doczekała się dwójki dzieci - syna Jakuba i córki Karoliny i przez wiele lat sprawiała wrażenie szczęśliwej. Niestety, po ponad dekadzie wspólnego życia ich relacja zdecydowania się pogorszyła i ostatecznie para rozwiodła się w 2018 roku.

Rozwód Justyny i Piotra nie należał do eleganckich. Po rozstaniu Justyna Żyła głośno wypowiadała się na temat ich relacji, krytykowała męża, przekonując, że nie interesuje się już dziećmi i na bieżąco relacjonowała konflikt na Instagramie. O byłej żonie skoczka zrobiło się w pewnym momencie tak głośno, że pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami" i rozpoczęła karierę instagramowej influencerki.

Gdy wydawało się, że byli małżonkowie doszli do porozumienia, skoczek związał się z młodziutką aktorką, Marceliną Ziętek. Nowa partnerka Piotra ewidentnie nie spodobała się Justynie, bo ta nie szczędziła jej rozmaitych zaczepek i przytyków, a nawet wyśmiewała jej młody wiek.

- Zazdrosna mogłabym być o Monicę Bellucci, a nie o osobę trochę starszą od naszego syna

- napisała kiedyś w mediach społecznościowych.

Justyna Żyła przegrała sprawę w sądzie. Grzywnę zapłacił za nią były mąż!

W ubiegłym roku Marcelina Ziętek wyznała że nie ma już siły znosić dłużej takiego stanu rzeczy i postanowiła podjąć kroki prawne. Sprawa trafiła do sądu, a media ujawniły, że Justyna Żyła miała grozić śmiercią młodej aktorce, a to już w naszym kraju groźba karalna. Cały proces był jednak owiany tajemnicą, a sprawa ostatecznie ucichła.



Teraz Justyna Żyła wyjawiła na łamach magazynu "Party", że przegrała sprawę z Marceliną Ziętek, a sąd zobowiązał ją do zapłaty grzywny. Co ciekawe grzywnę zapłacił słynny skoczek, który postanowił pomóc w ten sposób byłej żonie.

- Było to zadośćuczynienie za moje słowa wypowiedziane pod wpływem emocji, za które już przeprosiłam. I bardzo mu za tę pomoc dziękuję

- zdradziła Justyna Żyła.

Myślicie, że teraz to już naprawdę koniec tego medialnego konfliktu?

