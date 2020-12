Metamorfoza Chajzera

Popularny dziennikarz opublikował zdjęcia, które świetnie ilustrują jego przemianę na przestrzeni ostatnich 12 lat.

Zdjęcie Tak wyglądał Filip Chajzer w 2013 roku /Paweł Wrzecion /MWMedia

Filip Chajzer na oczach widzów przez ostatnie 12 lat przeszedł niesamowitą metamorfozę. Dziennikarz na swoim Instagramie pokazał, jak bardzo się zmienił - chodzi nie tylko o nowy styl ubierania się, ale przede wszystkim sylwetkę.



Dziennikarz sam podkreśla, że nie nadaje się do stosowania diety, ponieważ za bardzo lubi jeść. Za to mocno zaangażował się w treningi, które nie tylko umożliwiły mu noszenie ubrań w mniejszym rozmiarze, ale również pozwalają na jedzenie tego, na co ma ochotę.

Obserwatorzy Chajzera, których obecnie na Instagramie ma 785 tysięcy, gratulują mu w komentarzach i są pełni podziwu dla jego wysiłku.Trzeba przyznać, że różnica w wyglądzie prezentera robi spore wrażenie!

