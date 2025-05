Już od najmłodszych lat rozwijamy się w imponującym tempie. Dzieci i młodzież mają wyjątkową łatwość przyswajania nowych informacji , szczególnie języków obcych - według ustaleń, do których dotarli dziennikarze amerykańskiego „Business Insidera", najlepiej uczymy się ich w wieku około 7-8 lat. To wtedy mózg chłonie wiedzę jak gąbka i tworzy solidne fundamenty pod przyszłe kompetencje.

To wtedy mamy największą zdolność koncentracji - jej szczyt przypada około 43. roku życia. Również w tym okresie rozwijamy zdolność trafnego odczytywania emocji u innych osób, co przekłada się na lepsze relacje międzyludzkie i skuteczniejsze działania zespołowe.

Nieprzypadkowo to właśnie czterdziestolatkowie mają największy potencjał do tworzenia rzeczy wielkich. Według danych Narodowego Biura Badań Ekonomicznych średni wiek laureatów Nagrody Nobla w momencie odkrycia, za które zostali uhonorowani, wynosi około 40 lat. To najlepszy dowód na to, że w tym wieku nie tylko mamy ogromną wiedzę i doświadczenie, ale też zdolność do przełomowego myślenia.