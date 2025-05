Mocny charakter: oto ser kozi

Przypuszcza się, że ser kozi pochodzi z Bliskiego Wschodu, ale tak naprawdę rozpoznawalny jest na całym świecie. Daleko mu jednak do tego, by popularnością przebić przysmaki produkowane z mleka krowiego. Poza tym nie każdemu przypadnie do gustu smak sera koziego, bardzo intensywny, lekko pikantny, a wrażliwsze kubki smakowe wyczuwają w nim lekką orzechową nutę. Co prawda świeże sery kozie zazwyczaj są miękkie, puszyste i delikatne, ale te dojrzewające mają mocny charakter, co nie znaczy, że nie znajdują swoich amatorów.

Ser kozi można spotkać w sklepach bez większego problemu: albo w postaci twarożku do smarowania pieczywa (z dodatkami smakowymi bądź solo), albo w postaci np. rolady serowej. Dostępne są też sery pleśniowe, które idealnie sprawdzą się jako przekąska lub jeden ze składników sałatki.

"Ewa gotuje": Jabłka zapiekane z serem i żurawiną Polsat Polsat

Bije na głowę twaróg? Sprawdź, co ser kozi oferuje

Wiele osób zestawia ze sobą tradycyjny twaróg z kozim serem, doszukując się ogromnych różnic. Wiadomo, że ten drugi produkt ma śladowe ilości laktozy, dlatego może być przeznaczony dla tych osób, które cierpią z powodu jego nietolerancji oraz uczulenia.

Czym jeszcze charakteryzuje się kozi ser? Na pewno zaliczany jest do produktów z niskim indeksem glikemicznym (IG = 30). Co to oznacza? Przede wszystkim nie podnosi gwałtownie poziomu insuliny w organizmie, dlatego jest bezpieczny dla diabetyków, ale nie tylko. Szybkie wahania jej poziomu mogą także powodować szybkie uczucie głodu, ale w przypadku koziego sera jest to niewyczuwalne. Z drugiej strony trzeba przyznać, że tradycyjny twaróg również jest zaliczony do produktów z niskim indeksem glikemicznym.

Czy ser kozi można jeść na diecie? Co prawda, taki nabiał zaliczany jest do jednych z najbardziej kalorycznych produktów (365 kcal w 100 g), dlatego w trakcie odchudzania powinno się zjadać go z rozwagą. Warto wiedzieć, że nadal warto rozważyć wprowadzenie koziego sera do diety, ponieważ oferuje wiele innych, cennych, składników odżywczych.

Co można znaleźć w kozim serze?

Kozi ser ma wiele do zaoferowania, oprócz bardzo specyficznego smaku 123RF/PICSEL

Tak, jak każdy produkt mleczny, kozi ser oferuje potrzebne białko, które jest budulcem mięśni, ale także ważnym surowcem energetycznym oraz katalizatorem kluczowych procesów zachodzących w organizmie. Ponadto w kozim serze znajdują się tłuszcze.

Ponadto kozi ser zawiera także cenne minerały. Co można w produkcie znaleźć?

Wapń - budulec kości i zębów,

Fosfor - wspiera mineralizację kości, ale także wspiera gospodarkę kwasowo-zasadową organizmu,

Magnez - niezbędny, aby układ nerwowy działał sprawnie: mózg pracuje na pełnych obrotach,

Potas - działa najlepiej na układ krążenia, pomaga na nadciśnienie i poprawia pracę serca,

Żelazo - ważne, aby zapobiegać anemii, ale także pobudza układ immunologiczny,

Cynk - idealny, kiedy chcemy poprawić kondycję skóry, włosów i paznokci.

Ser kozi to także źródło cennych witamin. Nabiał w takiej postaci dostarcza witaminę A, która jest ważna dla wzroku, ale także poprawia kondycję skóry i wspiera jej regenerację. Trzeba również wspomnieć, że kozi ser zapewnia nam solidną dawkę witaminy D. Ona z kolei odpowiada za odporność, ale także zapobiega degradacji minerałów. Listę witamin w kozim serze zamyka witamina K, która odpowiada za krzepliwość krwi.

Jak jeść kozi ser? Oto propozycje

Kozie sery można kupić w różnej formie. Wszystkie warto choć raz skosztować Ruslan Olinchuk 123RF/PICSEL

Widać jak na dłoni, że kozi ser jest zdrowy, powinien znaleźć się w diecie i warto sięgać po niego chociaż sporadycznie. Czasem jednak powstrzymujemy się przed jego zakupem, ponieważ nie mamy pomysłu, jak go zjeść.

O ile zakup twarożku z sera koziego jest doskonałym pomysłem, ponieważ wystarczy go rozsmarować na kanapce i dodać ulubione dodatki, to rolada czy ser pleśniowy może okazać się większym kulinarnym wyzwaniem. Jak zjadać ser kozi? Najlepiej, aby po prostu używać go tam, gdzie wykorzystuje się tradycyjne sery: np. do zapiekanek, pizzy, kanapek, itd.

Kozi zamiennik można bez problemu podawać na desce serów w towarzystwie wykwintnych dodatków, takich jak np. figi, winogrono albo oliwki. Wspomniane już zostało, że doskonale nadaje się do przygotowywania sałatek: wystarczy pokroić go w plastry, dodać upieczonego buraka w kostkach, miks sałat, nasiona słonecznika oraz domowy winegret. Całość wystarczy zamieszać i lekka przekąska gotowa.