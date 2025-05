Meghan intensywnie rozwija swoją karierę w Stanach Zjednoczonych, angażując się w projekty takie jak podcast "Confessions of a Female Founder", program kulinarny "With Love, Meghan" oraz markę lifestyle'ową "As Ever". Choć jej produkty cieszą się popularnością, krytycy zarzucają jej skupienie na autopromocji kosztem działalności charytatywnej.