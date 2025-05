Co przyniesie niedziela,4 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Królowa Denarów

Czy wierzysz w przeznaczenie? Są ludzie, którzy znacznie większą moc przypisują mądrości. Kto umie patrzeć i rozpoznawać, ten swobodnie unika pułapek i bez wahania wybiera najlepsze opcje. Nikt jednak nie posiadł mądrości absolutnej, a najlepszą nauką są... błędy! W finansach możesz mieć do czynienia z kobietą uczynną i biegłą w sprawach finansowych.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Słońce

W relacjach prywatnych kieruj się wiedzą i logicznym myśleniem. Zamiast zgadywać lepiej zapytać. Druga Strona raczej nie obrazi się za otwarte postawienie sprawy. Może też docenić Twoją szczerość i dociekliwość. Używaj prostych słów i nie wplataj przekazu pomiędzy wiersze. Ktoś jest prostolinijny. W finansach możesz coś zyskać dzięki kontaktom z przyjaciółmi.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Wieża Boga

W życiu osobistym nie na wszystko mamy wpływ i nie na każde pytanie znamy odpowiedź. Niektórych spraw przepchnąć się nie da, a nawet nie byłoby to wskazane. Jeśli ktoś stawia opór, nie ma postępu, pewne rzeczy "nie idą", to znak, żeby się zatrzymać i obrać inną drogę. W finansach nie stosuj zbyt dużego nacisku, bo ryzyko załamania jest całkiem spore.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych nie wolno zrzucać na innych odpowiedzialności za własne szczęście, pozostawiać swojego losu przypadkowi lub kaprysowi. Jeśli powierzysz pewnej osobie czuwanie nad Twoim dobrostanem, to najpewniej Cię ona zawiedzie. Nie jesteśmy w stanie spełnić każdego czyjegoś marzenia lub zachcianki. W finansach możesz skutecznie zainwestować.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych rozeznaj się dobrze, kto ma wobec Ciebie racjonalne oczekiwania, a kto z kolei stawia zadania niemożliwe. Pewna osoba może mieć spore problemy i Ty ich nie rozwiążesz. Nie daj się obciążać taką odpowiedzialnością. Jeśli to konieczne, ogranicz kontakt i podumaj nad sobą. W finansach nie czekaj w nieskończoność na ludzi niezdecydowanych.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta As Buław

W relacjach prywatnych podchodź teraz z pasją do wszystkiego, co powiesz lub zrobisz. Ktoś chce widzieć w Twoich oczach ogień. To właśnie on będzie najbardziej urzekający. Nawet nieudana próba może zostać odkupiona. Po zimie przychodzi wiosna, a drzewa okrywają się kwieciem. W finansach w grę wchodzi kolejna szansa, o ile zaczniesz o nią zabiegać.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem szczodrym, delikatnym. Dobroć jest częścią jego natury, obdziela nią równie wszystkich. Niektórzy ludzie w miłości do wszystkich bliźnich ukrywają właśnie swoje prywatne tęsknoty i namiętności. Nie chcą się im poddawać. W finansach możesz wiele zyskać, jeśli znajdziesz sobie życzliwego protektora.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Gwiazda

Powiadają, że prawda zawsze się obroni. W życiu osobistym trzeba będzie postawić na bezwzględną szczerość. To trudne obnażyć się przed kimś bez reszty. Jednak czasem to jedyny sposób, by również tamta osoba pokazała, kim jest, nie zasłaniając się żadną maską. W finansach możesz otrzymać nagrodę, wyróżnienie, rekomendacje od wpływowej osoby.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą inteligentną, utalentowaną i bardzo pomysłową. Ten ktoś wniesie w Twoje życie nową jakość, pomoże spojrzeć na pewne kwestie pod innym kątem, a nawet… na powrót zachwycić się starymi przyjaciółmi oraz pasją. W finansach możesz odnieść sukces w przedsięwzięciu, które wymaga artystycznego zacięcia.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z wolnym duchem, osobą silną, niechętną kompromisom. Jeśli chcesz ją choć na krótko zawojować, kieruj dyskusją tak, aby Druga Strona uznawała Twoje pomysły i dążenia za własne. Stawanie okoniem nie zawsze jest uznawane za atrakcyjne. W finansach możliwa będzie dość nudna, ale korzystna podróż.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych dostaniesz wszystko podane na tacy - dobre i złe. Ktoś jest jaki jest i trzeba w to uwierzyć. Nie ma żadnych skrytych zamiarów ani też takich planów na przyszłość, których nie dałoby się już teraz domyślić. Jeśli mówi "tak" albo "nie", trzeba przyjąć to do wiadomości. W finansach ważna okaże się teraz Twoja reputacja.

Horoskop tarotowy na niedzielędla Ryb

Karta Król Denarów

Istnieje powiedzenie, że gwiazdy pokazują królom drogę, którą mają oni podążać. Patrz szeroko, mierz wysoko! Możesz trafić na człowieka, który ma poczucie misji, a swojej życiowej pasji podporządkuje absolutnie wszystko - związki uczuciowe, kontakty z rodziną, prywatny czas na rozrywkę. W finansach dobrze będzie zakasać rękawy i zrealizować ambitny cel.

