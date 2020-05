Michał Koterski przyznał, że waży już 100 kg

Popularny aktor był we wtorek gościem Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora w ich instagramowym programie „Domówka u Dowborów”. W pewnym momencie pochwalił się sporym brzuchem i powiedział, że waży 100 kg.

Zdjęcie Michał Koterski przytył do roli /VIPHOTO /East News

Podczas rozmowy Koroniewska i Dowbor rozmawiali z aktorem m.in. o tym, co robił przed ostatnie tygodnie, które spędził w domowej izolacji.

Reklama

Zapytany o to, czy przytył, Koterski wyznał, że tak i to sporo. Natychmiast dodał jednak, że nie jest to skutek objadania się i braku ruchu podczas kwarantanny, ale efekt celowego działania.

- Ważę setkę. Przytyłem do roli - wyjaśnił i z dumą zaprezentował przed kamerą spory brzuch.

Koterski zdradził też, że przygotowuje właśnie nowy projekt filmowy. Do udziału w tej produkcji zaprosił Małgorzatę Kożuchowską, Rafała Zawieruchę, Antoniego Pawlickiego i Sebastiana Stankiewicza, sam też wystąpi w niej jako aktor.

Rozpoczęcie zdjęć planowane jest na 29 lipca. Koterski zapewnił, że będzie to ciekawy projekt, jednak nie chciał opowiadać o żadnych szczegółach.

- Powiem tylko, że ten film nie przejdzie bez echa - powiedział tajemniczo aktor.