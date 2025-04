-icz/-owicz - końcówka odnosi się do pochodzenia i nawiązuje do ojca albo przodka (np. Radziwiłłowicz, Chodkiewicz),

-cki/-cka - podobnie, jak w pierwszym przypadku nazwisko odnosi się do majątku albo ziemi, jaka należała do szlachcica, ale występuje rzadziej niż -ski/-ska (np. Potocki, Niemojewicki, Wilecki)

Mimo że takie końcówki były początkowo możliwe jedynie dla szlachty, z biegiem czasu zaczęły zdobywać popularność wśród innych warstw społeczeństwa. Wynikało to z reform społecznych w XVIII i XIX wieku, które umożliwiły przyjmowanie ich przez mieszczan oraz chłopów . To jednak sprawia, że dzisiaj ustalenie szlacheckiego pochodzenia jest trudnym zadaniem. Sama końcówka może o nim nie świadczyć, a osoby zainteresowane swoimi korzeniami, muszą zwrócić uwagę na inne dostępne sposoby, które mogą pomóc w znalezieniu swoich przodków.

Jeśli mamy podejrzenie, że mamy szlacheckie korzenie, najprościej będzie sprawdzić je za pomocą dokumentów dostępnych w domu. Warto przejrzeć wszystkie rodzinne dokumenty i akta, takie jak akty urodzenia, zgonu czy ślubu. To właśnie w nich mogą kryć się cenne poszlaki. Możemy również zajrzeć do dokumentów kościelnych, które zawierają dokładne dane na temat udzielanych ślubów i chrztów. Często nazwiska szlacheckie były w aktach opatrzone herbami albo określeniem „urodzony”, z łaciny „nobilis”, co potwierdzało ich przynależność do szlachty.