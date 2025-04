Ryż często jest wskazywany jako zdrowa alternatywa dla ziemniaków. W tej kategorii przoduje jednak ryż brązowy - pełnoziarnisty jako produkt mniej przetworzony, a przez to bardziej zasobny w błonnik i składniki mineralne. Jak wygląda więc kwestia właściwości ryżu arborio?

Pod względem wartości odżywczej stanowi przede wszystkim kopalnię węglowodanów, które są podstawowym źródłem energii dla organizmu. Uwzględnienie w diecie arborio wspiera uzupełnienia glikogenu mięśniowego, zwłaszcza po intensywnej aktywności fizycznej. To ważne dla osób regularnie uprawiających sport lub pracujących fizycznie. Mimo tych zalet ze względu na średni indeks glikemiczny ostrożność w jego spożywaniu muszą zachować diabetycy.

Do czego używać ryżu arborio?

Jeśli dopiero poznajemy jakiś produkt, warto uczyć się od najlepszych. Inspirując się włoskimi szefami kuchni, przygotujemy popisowe risotto. A z czym? To zależy wyłącznie od nas, ponieważ łagodny smak arborio doskonale komponuje się z najróżniejszymi składnikami. Od warzyw, przez grzyby i mięsa, aż do owoców morza. Wykorzystamy go także jako składnik innego przeboju śródziemnomorskich stołów - hiszpańskiej paelli.