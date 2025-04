Osoby, które starają się o uzyskanie lub przedłużenie prawa jazdy, muszą przejść obowiązkowe badanie wzroku. Warto mieć świadomość, że nie jest to jedynie wymóg formalny - każda wada wzroku, która nie jest regularnie kontrolowana i leczona, może mieć nie tylko poważne konsekwencje dla kierowców, ale też dla innych uczestników ruchu drogowego. Krótkowzroczność powoduje np., że znaki drogowe i piesi pojawiają się w polu widzenia zbyt późno, a astygmatyzm wpływa na rozmazanie obrazu.

Kody na prawie jazdy. Co oznaczają?

Decyzję dotyczącą tego, czy kierowca musi korzystać z korekcji wzroku, czy też nie podejmuje lekarz wykonujący badanie. Informacja ta zostaje zapisana na dokumencie prawa jazdy w formie specjalnego kodu, w dolnym rogu. P odstawowy kod to 01, sygnalizujący konieczność korekcji lub ochrony wzroku. Bardziej szczegółowe kody to:

Podczas badania kierowca może i oczywiście powinien powiedzieć lekarzowi czy będzie czuł się bardziej komfortowo nosząc okulary czy soczewki - od tego momentu będzie on bowiem zmuszony stosować się do zaleceń wpisanych do prawa jazdy. Ich ignorowanie może skutkować nałożeniem kary finansowej.