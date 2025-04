Woda chroni przed skokami glukozy we krwi

Na poziom glukozy we krwi zbawienny wpływ ma zwykła woda - zarówno mineralna, jak i "kranówka". Badania wykazały, że picie 2 szklanek wody na 15 minut przed posiłkiem znacznie obniża glikemię poposiłkową - nawet o 30-40 mg/dl. Woda chroni więc przed skokami glukozy we krwi (zapobiega koncentracji glukozy) i wyrzutami insuliny, które są obciążające dla trzustki i przyczyniają się do nadwagi i otyłości. Dla odmiany - odwodnienie i wysoki poziom cukru we krwi zawsze idą ze sobą w parze. Eksperci podkreślają, że picie już 0,5-1 l wody dziennie zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2. aż o 32 proc.

Woda z cytryną - pij w trakcie lub po posiłku

Badania potwierdziły, że picie wody z cytryną w trakcie posiłku lub tuż po nim obniżają poziom średniego szczytowego stężania glukozy aż o 30 proc. Wszystko za sprawą soku z cytryny, który wprowadza kwaśny odczyn do jelit, a to spowalnia wchłanianie się węglowodanów i ogranicza przyswajanie glukozy. Idealny napój do obiadu powinien więc składać się z 250 ml wody i 15 ml soku z cytryny.

Woda z cynamonem - najlepsza przy cukrzycy, miażdżycy i insulinooporności

Woda z cynamonem działa podobnie jak woda z cytryną, może być alternatywą dla osób, które nie lubią kwaśnych napojów. Okazuje się, że popularna przyprawa obniża poziom glukozy nawet o 25 mg/dl. Przede wszystkim jednak znacznie zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Regularne stosowanie tego napoju zmniejsza więc ryzyko insulinooporności. Dodatkowo cynamon obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów, chroniąc przed miażdżycą i innymi schorzeniami serca. W szklance ciepłej wody wystarczy rozpuścić od 1 do 3 g cynamonu w proszku.

Kawa - zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci u cukrzyków

Pozytywnie na poziom glukozy we krwi na czczo i po posiłku wpływa również czarna kawa. Według badań małą czarną najlepiej pić na godzinę przed posiłkiem lub godzinę po nim, by uniknąć zaburzeń wchłaniania się kluczowych minerałów z pożywienia. Według badaczy najlepszym połączeniem dla cukrzyków jest picie 2 filiżanek czarnej kawy i 4 filiżanek zielonej herbaty dziennie. Oba napoje zawierają silne przeciwutleniacze redukujące stany zapalne w organizmie, dzięki czemu ryzyko przedwczesnej śmierci spowodowanej powikłaniami cukrzycy zmniejsza się nawet o 60 proc.

Ocet jabłkowy chroni przed szkodliwym działaniem glukozy

Ocet jabłkowy w mniejszym stopniu obniża poziom glukozy we krwi (do 8 mg/dl), ale najskuteczniej hamuje glikację białek - chroni białka budujące naczynia krwionośne przed szkodliwym działaniem glukozy. W ten sposób znacznie zmniejsza ryzyko poważnych powikłań cukrzycy. Bezpieczna i zalecana dawka octu jabłkowego to 15-30 ml dziennie - koniecznie rozcieńczona w wodzie. Napój zawsze należy pić przez słomkę, a następnie wypłukać jamę ustną wodą, by zminimalizować ryzyko uszkodzenia szkliwa zębów.

Zielona herbata zmniejsza ryzyko powikłań cukrzycy

Zielona herbata jest bogatym źródłem katechin i antyoksydantów, które korzystnie wpływają na metabolizm glukozy. Wykazują one silne właściwości przeciwzapalne i redukują stres oksydacyjny. Dzięki temu zielona herbata może zmniejszać ryzyko powikłań cukrzycy, takich jak choroby serca czy stopa cukrzycowa.

Kombucha poprawia metabolizm glukozy

Kombucha, czyli napój powstający w procesie fermentacji grzybka japońskiego, przy regularnym stosowaniu pozwala poprawić metabolizm glukozy. Po kilku tygodniach może zmniejszyć insulinooporność nawet o 40 proc. i obniżyć poziom glukozy o 40 mg/dl.

