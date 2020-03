Michał Piróg wyznał, dlaczego nie ma chłopaka

Do nietypowego zwierzenia skłoniła tancerza Katarzyna Zielińska. Aktorka od kilku dni na swoim Instagramie niestrudzenie nakłania fanów do tego, by przeczekali pandemię w domowym zaciszu. Jej ostatni wpis skomentował m.in. Michał Piróg. I wyznał jej miłość.

Zdjęcie Michał Piróg nie ukrywa, że jest gejem /Bartosz Krupa /East News

Katarzyna Zielińska jest jedną z gwiazd, które od początku wspierają akcję #zostańwdomu. Do tego, by ze względu na ryzyko zarażenia się koronawirusem nie opuszczać swoich mieszkań bez konieczności aktorka zachęca swoich fanów na Instagramie, gdzie od kilku dni regularnie pokazuje, jak spędza czas w domowych pieleszach.



Tym razem postanowiła zająć się prasowaniem i wyjaśniła, że to dobry sposób na pozbycie się stresu. Po raz kolejny wytłumaczyła również, dlaczego kwarantanna jest konieczna.



- Dajcie możliwość działać tym, którzy naprawdę muszą wyjść do pracy, przede wszystkim lekarzom i ludziom, dzięki którym możemy w miarę normalnie funkcjonować. Pomyślmy też o wszystkich chorych, którzy oprócz COVID-19 będą potrzebowali pomocy, którzy mają obniżoną odporność - napisała aktorka w czwartek.