Greta to imię żeńskie pochodzenia germańskiego i powstałe od greckiego imienia Małgorzata, oznaczającego perłę.

Jak inaczej można zwracać się do kobiety o imieniu Greta? Choć to krótkie i dźwięczne imię, powstało dla niego wiele zdrobnień. Wśród nich znalazły się:

Greta ceni sobie poklask, chociaż nie dla niego podejmuje się działań. Lubi być w centrum uwagi, przez co bywa określana przez niektórych próżną. Tymczasem Greta to kobieta o mocno ugruntowanych wartościach, która umiejętnie dąży do założonych celów.