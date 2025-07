Co przyniesie czwartek, 13 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą delikatną, serdeczną, wrażliwą, która jednak posiada drugie, starannie ukryte oblicze. Ten ktoś bywa zaborczy, nie rozumie, że przyjaciółmi można się dzielić. Nie bardzo wierzy też w przyjaźń między kobietą i mężczyzną. W finansach ktoś może oferować Ci umowę na wyłączność, będzie pragnął totalnej lojalności.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą skromną i stonowaną, ale obdarzoną naturalną charyzmą. Ten ktoś widzi świat bez żadnych upiększeń, ale też nie popada w minorowe tony. Możesz pytać go o zdanie, nawet jeśli niechętnie dzieli się opiniami. W finansach możesz napotkać kogoś, kto ma smykałkę do interesów, ale tytuły i pozycje go nie interesują.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz trafić na osobę młodą i wrażliwą. Ten ktoś łatwo się zakochuje, ale też nie jest specjalnie wytrwały w uczuciach. Wciąż szuka siebie i to jest dlań najważniejsze. W rozmowie uważaj, by kogoś nie zranić. Nie powie o swoim bólu, ale będzie on go gryzł. W finansach zachowaj ostrożność. Transakcje trzeba rozpatrywać bez różowych okularów.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych możliwa będzie realizacja planów matrymonialnych. Jeśli pragniesz ślubu, dziecka, stałego związku i domku z ogrodem, to właśnie teraz możesz zrobić pierwszy krok, by osiągnąć to wszystko. Emanujesz rodzinnym ciepłem i zasługujesz, by dostać to, czego chcesz. W finansach warto zadbać o dobre relacje z kobietami, a także o swój wizerunek.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych może dojść do nagłej odmiany uczuć. Osoby, na które można było dotąd liczyć, teraz same będą potrzebowały pomocy lub zajmą się całkowicie własnymi sprawami. Nie warto pozwalać komuś podejmować decyzji za Ciebie, być Twoim głosem sumienia. W finansach wystrzegaj się dużych inwestycji, staraj się nie pożyczać pieniędzy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 3 Mieczy

W kontaktach prywatnych możliwe będzie wahanie między jedną opcją a drugą, poczucie, że stoisz w miejscu, jesteś między młotem a kowadłem. Otoczenie nie jest życzliwe. Ktoś ocenia Cię, a powinien wysłuchać i pomagać. Nie trać czasu na ludzi, co potrafią tylko pouczać, a nie oferują żadnych rozwiązań. W finansach możesz odkryć zalety osoby, za którą nie przepadasz.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych ktoś może usilnie namawiać Cię do przeprowadzki, wyjazdu lub… sam się na to zdecyduje. W grę wchodzi czasowe odsunięcie się od bliskich, szukanie nowego towarzystwa, sprawdzenie się w totalnie innym środowisku. Uważaj na kłótnie, bo będzie o nie bardzo łatwo. W finansach możliwy okaże się awans, ale z przeniesieniem, zmianą siedziby firmy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Mag

W relacjach prywatnych ktoś może pociągać Cię przede wszystkim intelektualnie. Jeśli jesteś z kimś, ale nie macie o czym rozmawiać, to związek może przejść dotkliwy kryzys. Ważne będzie, aby natychmiast wyjaśniać nieporozumienia i nie kwitować urażonym milczeniem różnicy zdań. W finansach możesz zarobić, posługując się słowem, np. w branży dziennikarskiej.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych trzeba będzie wstrzymać się z decyzjami, a pewne działania ulegną zawieszeniu. Ktoś nie jest w stanie zrobić decydującego kroku, złożyć deklaracji. Od siebie też tego nie wymagaj. Nie szarp się, nie kręć w kółko, nie trać sił, żeby tylko zrobić cokolwiek. Bezczynność bywa pomocna. W finansach uważaj, by nie przepuścić dobrej okazji.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możliwy będzie podział majątku i… znajomych. Jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to jest szansa na pokojowe zamknięcie spraw, sprawiedliwe rozdzielenie pieniędzy oraz przedmiotów. Nie staraj się przeciągać nikogo na swoją stronę. Prawda się obroni. W finansach możesz otrzymać prezent od bliskich, grzecznościowy upominek.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz znaleźć się pod wpływem kobiety, która pełni ważną, chociaż nieformalną rolę w Twoim otoczeniu. Nie lekceważ jej porad. Odpowiadaj zawsze z uśmiechem i atencją, nawet jeśli nie zgadzasz się z niektórymi pomysłami. Nie warto wchodzić w dyskusję. W finansach czyjeś złe samopoczucie może wpłynąć na istotne decyzje.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych konieczny okaże się takt, wytrwałość, cierpliwość, ciężka, ale niedostrzegalna z zewnątrz praca. Podsuwaj bliskim pewne rozwiązania, proponuj, ale nie namawiaj. Niech ktoś uzna, że sam doszedł do światłego wniosku. Pozwól kochanym ludziom popełniać błędy, czuwaj w pobliżu. W finansach sprawy będą działy się wolno, ale nieuchronnie.

