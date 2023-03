Miley Cyrus i "Endless Summer Vacation"

Gwiazdy Chloe Ferry postawiła na beż. Obcisła sukienka podkreśliła jej kształty Singiel "Flowers" Miley Cyrus odbił się szerokim echem niemal na całym świecie. Od razu stał się hitem i podbił wszelkie listy przebojów. Chociaż w piosence nie ma bezpośredniego nawiązania do Liama Hemswortha, to fani dobrze wiedzą, że utwór jest o zdradach, których dopuścił się podczas małżeństwa z piosenkarką.

W sieci pojawiły się nawet pogłoski, że były mąż pozwał Miley Cyrus za publiczny atak, który negatywnie wpłynął na jego wizerunek. Spekulowano, że mógł stracić kontrakt warty miliony dolarów.

"Endless Summer Vacation" to ósmy studyjny album Miley Cyrus. Jego premiera odbyła się 10 marca. Jak sama przyznała, to jej "list miłosny do Los Angeles".

Miley Cyrus na premierze albumu. Wybrała cekinową sukienkę

W Beverly Hills z okazji wydania albumu "Endless Summer Vacation" odbyła się huczna impreza. Miley Cyrus postawiła więc na wyjątkową kreację. Wybrała krótką, cekinową sukienkę na jedno ramię. Dobrała do tego sandałki na obcasie, srebrną torebkę, okulary przeciwsłoneczne i zielone futerko.

Odważnie dobrana stylizacja zdecydowanie przypadła do gustu internautom. Jej profil obserwuje prawie 200 mln osób, a więc nic dziwnego, że nie trzeba było długo czekać na pierwsze reakcje. Oprócz komentarzy odnoszących się do muzyki pojawiły się także wpisy dotyczące outfitu. Fani nie kryli, że "Endless Summer Vacation" to jej najlepszy album. "Piękna jak zawsze", "Idealna" - pisali internauci.

