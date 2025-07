Cztery rzeczy, które koniecznie musisz zrobić w Suwałkach - najpogodniejszym mieście Polski

W ostatnich latach Polacy masowo odwiedzali latem Mazury i Warmię, szukając ciszy i relaksu na łonie natury. Wiele wskazuje jednak na to, że czarnym koniem tego sezonu będzie Suwalszczyzna - piękna, spokojna, a w niektórych rejonach wręcz dzika. Na dobry początek przygody z Suwalszczyzną warto odwiedzić Suwałki - drugie co do wielkości miasto w województwie podlaskim, zamieszkane przez ponad 68 tysięcy osób, położone pięknie nad rzeką Czarna Hańcza, w pobliżu granic z Litwą, obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej i Białorusią.