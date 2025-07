Czarnuszka siewna: roślina do zadań specjalnych

Czarnuszki nie trzeba specjalnie przedstawiać, ponieważ jej czarne nasiona od dawna są obecne w polskiej kuchni. Co więcej, już w starożytnym Egipcie, był to bardzo ceniony surowiec, który nie bez przyczyny zyskał miano "złota faraonów". Mało kto wie, że czarnuszkę siewną można uprawiać w przydomowym ogródku albo działce . Nie ma wyśrubowanych wymagań, a łatwym sumptem możemy szybko zapełnić przestrzeń na rabacie.

Jak wygląda czarnuszka siewna? Łodygi osiągają maksymalnie 40 cm wysokości, które zakończone są kwiatami o różnych odcieniach błękitu. Co więcej, po przekwitnięciu pojawiają się nasiona, które możemy wykorzystać. Czarnuszka siewna w pełnej krasie jest od maja do września, kiedy intensywnie i barwnie kwitnie.

Jeśli chcemy uprawiać czarnuszkę siewną, wystarczy zaopatrzyć się w nasiona. Jeśli dopiero teraz zdecydowaliśmy się na siew, to musimy jednak poczekać do wiosny, ponieważ nasiona umieszczamy w glebie na początku wiosny (wystarczy je rozsypać i przykryć centymetrową warstwą ziemi).

Jak pielęgnować czarnuszkę siewną? Zadanie nie jest skomplikowane, ponieważ roślina zalicza się raczej do opornych gatunków. Jedyne, czego czasem wymaga, to podlewania w trakcie upałów, ale również nawożenia, jeśli gleba jest uboga w składniki odżywcze.

Jeśli zależy nam na dekoracyjnym charakterze czarnuszki siewnej, to musimy sobie wyrobić jeden nawyk, który polega na usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów, co spowoduje, że w ich miejscu szybko pojawią się nowe.

W wypadku, gdy czarnuszka ma być uprawiana w celu zbioru nasion, możemy kwiatostany pozostawić. Dopiero we wrześniu możemy dokonać zbiorów i wykorzystać później czarnuszkę albo do celów kulinarno-ziołoleczniczych, albo do siewu w przyszłym roku.