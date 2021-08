Miss Polski 2021: Finalistki konkursu marzą o koronie najpiękniejszej

Miss Polski 2021 w telewizji POLSAT. Tak spełniają się marzenia!

"Najpierw marzenia, potem castingi i nagle okazuje się, że jedno z miejsc na zgrupowaniu Miss Polski 2021 należy właśnie do mnie"... Z taką myślą budzą się uczestniczki konkursu Miss Polski 2021, które właśnie zamieszkały pod jednym dachem.



Podczas zgrupowania 24 kandydatki do tytułu miss przechodzą prawdziwą szkołę życia. Okazuje się, że spełnienie marzenia o najpiękniejszej Polce nie jest usłane różami. To ciężka praca, której efekty będzie można podziwiać na antenie telewizji Polsat w piątek 20.08 o godzinie 20.00.

Miss Polski 2021: Gdzie spędzają czas finalistki konkursu?

Nauka choreografii, próby, przymiarki, sesje fotograficzne. Każdy dzień uczestniczek konkursu Miss Polski 2021 jest wypełniony po brzegi. Jednak organizatorzy zadbali też o chwile relaksu. Tym bardziej, że zgrupowanie zorganizowano w Małopolsce, a tu nie brakuje miejsc, w których można się zrelaksować i obcować z przyrodą, a przy okazji lepiej się poznać. Krynica-Zdrój, Szczawnica i inne perły Małopolski stoją przed finalistkami otworem.

Zdjęcie Finalistki swoją podróż na tratwie rozpoczęły w Sromowcach Niżnych, a zakończyły w Szczawnicy / Michał Ziarkowski / materiały prasowe

Kim są finalistki konkursu Miss Polski 2021?

Trzeba przyznać, że spływ Dunajcem sprawił, że lody między uczestniczkami zostały przełamane. W ekstremalnych warunkach na tratwie można zawrzeć przyjaźnie na całe życie. Przecież finalistki Miss Polski 2021 przyjechały na zgrupowanie z całej Polski. Nie brakuje też uczestniczek, które na co dzień studiują za granicą.

Każda z nich ma swój bagaż doświadczeń i ambitne plany na przyszłość. Rozpiętość wiekowa z pewnością pozwoli finalistkom podzielić się doświadczeniami. Wśród finalistek są uczennice szkół średnich, maturzystki, studentki i kobiety, które mają już za sobą pierwsze kroki w branży modelingu. Nie brakuje też uczestniczek, które w mediach społecznościowych budują swoją markę premium. Ciekawe, która z finalistek zyska uznanie i sympatię widzów?

Miss Polski 2021: Kiedy wielki finał? Gdzie można go obejrzeć?

Wielki finał odbędzie się 20 sierpnia 2021 r. w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Nie od dziś wiadomo, że Sądeczanki uważane były za najpiękniejsze kobiety w Polsce, dlatego wybór miejsca nie dziwi. Jakby tego było mało, to rodzinne strony Majki Jeżowskiej i Krystyny Czubówny, ulubienic publiczności.



Wydarzenie będzie transmitować telewizja POLSAT, a patronat nad nim objęło Województwo Małopolskie. Finał konkursu Miss Polski 2021 będzie można oglądać antenie telewizji POLSAT w piątek 20.08 o godzinie 20:00.

